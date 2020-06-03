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Украина

Украина возобновляет внутреннее и внешнее авиасообщение: названы даты

14:04 3 июня 2020
Самолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине открывают приостановленное на время карантина авиасообщение: внутреннее — с 5 июня, а международное — с 15 июня. Кстати, о начале полетов с 16 июня ранее сообщали в столичном аэропорту имени Сикорского.

О возобновлении авиаперевозок на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что уже с 5 июня могут быть ослаблены карантинные меры для ресторанов и баров — им разрешал обслуживать посетителей не только на открытых площадках, но и в помещении. Правда, посетители по-прежнему должны размещаться с учетом безопасной дистанции, а в помещении необходимо проводить дезинфекцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля.

Также в ряде стран мира сообщили, когда собираются возобновить авиаперелеты.

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