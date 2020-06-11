«Мое лицо старое, но сердце молодо»: 94-летняя бабушка-гимнастка восхитила сеть (видео)

Спорт

История 94-летней немки Йоханны Кваас может стать примером для многих людей, которые ленятся заниматься спортом. Несмотря на более чем почтенный возраст, бабушка продолжает заниматься любимой гимнастикой и является самой возрастной действующей гимнасткой в мире.

Впервые на соревнованиях Йоханна выступила в восьмилетнем возрасте, в 1934-м. Правда, в крупных турнирах Кваас никогда не принимала участие, а выступить на Олимпиаде ей помешала Вторая мировая война. После ее окончания спортсменка начала тренерскую деятельность, воспитав, в частности, Барбару Дикс-Стольц и Кристель Фелгнер-Вундер, которые открывали Олимпиаду-1964 в Токио.

Забросив спорт в 30-летнем возрасте, Йоханна возобновила активные тренировки через 27 лет, и с тех пор не пропустила ни одного гимнастического фестиваля Deutsche Turnfeste, который ежегодно проводится в Лейпциге. В 2012-м Кваас включили в Книгу рекордов Гиннесса, и с каждым последующим годом она лишь обновляла свое же достижение.

«Я занимаюсь гимнастикой, чтобы не быть восприимчивой к падениям. Это хорошая профилактика. Я не принимаю никаких таблеток и не болею. Единственный раз, когда я слегка простужаюсь, это когда нахожусь в Сингапуре, потому что кондиционер очень сильный. Если вы в хорошей форме, легче справиться с жизнью. Мое лицо старое, но мое сердце молодо. Я перестану заниматься гимнастикой, когда умру», — отмечает 94-летняя спортсменка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 52-летний японец Кадзуйоси Миура, признанный самым возрастным футболистом в мире, продлил контракт со своим клубом «Йокогама».

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