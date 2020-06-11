Ермак проталкивает Козлова на должность замглавы ГБР, — нардеп

Политика

Глава Офиса президента Андрей Ермак проталкивает на пост заместителя ГБР (Государственное бюро расследований) своего человека — Игоря Козлова. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Гео Лерос, сообщает Obozrevatel.

По информации нардепа, Андрей Ермак хочет сделать замом главы ГБР первого зама военного прокурора западного региона Игоря Козлова.

«Ермак хочет завести на зама ГБР одиозного Игоря Козлова, первого зама военного прокурора западного региона. Про него говорят, что он холуй и взяточник. В общем, то что надо Ермаку. К тому же Козлов не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве. Но разве профессионализм вообще имеет значение? И не таких рагулей назначают», — не стесняясь в выражениях, написал Гео Лерос.

Нардеп также сообщил о ряде нюансов кадровой чехарды вокруг ГБР.

«Когда Венедиктова шла на директора ГБР, она ставила условие, что идет не на несколько месяцев, а надолго, поэтому, когда пошла на позицию директора, была уверена, что выиграет конкурс. В ее случае это возможно, только если конкурс был бы сфальсифицирован. Мы помним, как она проваливает тесты, когда всё по-настоящему. Сейчас проявляется ее некомпетентность и порой неадекватность. На директора ГБР обсуждался Ионушас, но сейчас он скорее будет пробовать на САП», — написал Лерос.

Он также иронично отметил, что удивительным образом «директора ГБР выбирают в Офисе президента, а не на конкурсе» и «это касается абсолютно всех высоких государственных постов».

По словам Гео Лероса, глава Офиса президента Андрей Ермак настойчиво пытается поменять всех силовиков. «Тогда его коррупционная ОПГ будет полностью укомплектована», — пишет нардеп из пропрезидентской фракции «Слуга народа» .

Также Гео Лерос считает, что «сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда офис точно будет ставить ручного и послушного».

По мнению парламентария, новый глава САП «станет цербером для Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить»: «западные партнёры ещё не поняли, с кем имеют дело. Вопрос только в том, что врать внутри страны и западным кредитором, — это «две большие разницы».

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