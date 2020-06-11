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Украина

"От жары до прохлады": синоптик рассказала о погоде до конца недели

15:02 11 июня 2020
Катер на Днепре

В пятницу, 12 июня, в Украине удержится жаркая погода — температура днем ожидается до + 29 + 35 градусов, на западе — до + 24 + 29 градусов, но уже в выходные дни жара начнет немного спадать.

«Пятничные грозовые дожди на западе страны могут локально достичь юга Украины, Винницкой и Житомирской областей. Во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары — до + 25 + 29 градусов. От жары еще немного будет спасать порывистый северо-восточный ветер», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем — до +32 + 34 градуса.

В субботу, 13 июня, облачность увеличится. Во второй половине дня или вечером, а также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

А в воскресенье, 14 июня, в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди с грозами и ослабление жары.

«Уже в воскресенье днем в большинстве областей Украины днем ожидается до + 22 + 28 градусов, только на востоке жара еще задержится», — уточняет Наталья Диденко и добавляет, что всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной.

«Ближайшая погода непростая: с метаморфозами от жары к свежести, от высокого давления — к более низкому, от слепящего солнца — до облачной грозы, от удушающего штиля — до шквала. Так что держитесь крепко за здравый смысл, особенно в выходные», — советует синоптик.

Эксклюзивный материал о погоде в ближайшие дни и прогнозами от народных синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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"От жары до прохлады": синоптик рассказала о погоде до конца недели

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