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Дожди с грозами и жара до +35: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели
Жара, которая пришла в Украину сразу после холодных первых дней июня, продолжится и в ближайшие дни.
В четверг, 11 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, грозовые дожди ожидаются в западных областях и в Крыму, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Ивано-Франковской области термометры покажут плюс 23 градуса, в центре, на севере и юге температура воздуха достигнет 33 градуса тепла, на востоке местами+35.
В пятницу, 12 июня, дожди с грозами пройдут на западе страны, на юге и в Крыму. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем температура воздуха на западе +24- +27 градусов, на севере и в центре- до+33, на востоке Украины — до 35 градусов тепла.
Напомним, синоптики обещают, что в выходные жара немного спадет и в Украину придет умеренное тепло.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»42
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