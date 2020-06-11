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Украина

Дожди с грозами и жара до +35: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели

7:03 11 июня 2020
лето

Жара, которая пришла в Украину сразу после холодных первых дней июня, продолжится и в ближайшие дни.

В четверг, 11 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, грозовые дожди ожидаются в западных областях и в Крыму, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Ивано-Франковской области термометры покажут плюс 23 градуса, в центре, на севере и юге температура воздуха достигнет 33 градуса тепла, на востоке местами+35.

В пятницу, 12 июня, дожди с грозами пройдут на западе страны, на юге и в Крыму. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем температура воздуха на западе +24- +27 градусов, на севере и в центре- до+33, на востоке Украины — до 35 градусов тепла.

Напомним, синоптики обещают, что в выходные жара немного спадет и в Украину придет умеренное тепло.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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