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ЦИК разрешил украинцам без прописки участвовать в выборах
В преддверии местных выборов в Украине Центральная избирательная комиссия определила, как будут голосовать лица без прописки. На сегодня таких избирателей без зарегистрированного места жительства насчитывается более миллиона.
Согласно новому постановлению ЦИК, гражданин Украины может зарегистрировать свой адрес избирателя по месту фактического проживания. Для этого нужно будет подать заявление в ближайший территориальный орган ведения Государственного реестра избирателей. Разрешается подать заявку через интернет (предварительно оформив электронную подпись) либо передать бумажное заявление через представителя (этим способом могут воспользоваться люди с инвалидностью).
В реестр ждут заявлений от новых избирателей — лиц, которым исполнилось 18 лет, но в реестр еще не внесенных. Принимаются заявления и от тех, кто уже регистрировался как избиратель, но со времени последних выборов сменил адрес (ЦИК напоминает, что менять адреса избирателя можно не чаще, чем раз в 180 дней).
Постановление ЦИК вступает в силу с 1 июля 2020 года. Заявления на смену избирательного адреса можно подавать до объявления избирательной кампании и в первые пять дней избирательного процесса.
Напомним, ранее ЦИК определила, как будут голосовать на местных выборах переселенцы, трудовые мигранты, избиратели, проживающие не по месту регистрации.42
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