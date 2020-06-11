Консолидация общества вокруг власти в кризис заканчивается, — Сергей Щербина

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Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг Зеленского и «Слуги народа» существенно снизился. Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина на своей странице в Facebook проанализировал эту тенденцию.

«Вышел свежий рейтинг КМИСа за конец мая — начало июня, — пишет Сергей Щербина. - У Зеленского и «Слуги народа» падение на 5% (президентский рейтинг — 37,6% против 42,6% в апреле, парламентский — 28% против 32,6% в апреле).

Причем интересно, что методика проведения опроса позволила отследить падение на 2% в президентском рейтинге менее чем за неделю — с 31 мая по 4 июня. Т. е. почти сразу после Кагарлыка, «стрелки» в Броварах и погрома в Одессе. Думаю, эти истории были значимы для рейтинга власти.

Незначительный рост отмечают социологи у ОПЗЖ (17,7% против 15,8% в апреле) и ЕС (16,2% против 15,2%). «Батькивщина» падает — 8% против 12% в апреле.

Ниже ватерлинии подрастает Смешко, но незначительно. И почти на 4% выросло количество тех, кто не хочет голосовать на парламентских выборах.

Из чего вывод — консолидация общества вокруг власти в кризис заканчивается.

Последствия карантина, будущая неопределенность и криминогенная обстановка «догоняют». Небыстро, но уверенно. Помогает безальтернативность", — написал Сергей Щербина на своей странице в Facebook.





Ранее общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» об уроках пандемии коронавируса, о том, что ложь и запугивание подорвали доверие к правительству у миллионов людей, и о том, что решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов.

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