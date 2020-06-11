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Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине и рекордное число новых заболевших могут стать поводом для возвращения жесткого карантина. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
«Что касается усиления карантина. Если в критическом количестве областей — в десяти и более — мы будет видеть гиперболический рост заболеваемости, это будет поводом для усиления карантинных мер. От этого никто не застрахован», — заявил Шмыгаль.
Украина по состоянию на 11 июня вплотную приблизилась к тому, чтобы жесткие карантинные меры вернулись. Эпидемические показатели ухудшаются в девяти регионах — в восьми областях и в Киеве. Резко вырос показатель инцидентности (количество новых случаев на 100 тысяч человек населения). Этот индикатор должен оставаться в пределах 12, но в Киеве он составляет более 15, на Волыни поднялся до 27, а в Черновицкой области преодолел отметку 34.
Напомним, официально карантин в Украине установлен до 22 июня, но предполагалось, что каждые 10 дней, начиная с 1 июня, будут отменяться запреты и ограничения. Так, 10 июня разрешили открыться некоторым базам отдыха и санаториям.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»286
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