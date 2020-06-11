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Не время: Шмыгаль объяснил, почему Украина пока отказалась от приватизации крупных предприятий
На ближайшее время запланирована приватизация около 300 малых и средних предприятий. Об этом в четверг, 11 июня, в ходе пресс-конференции на тему «100 дней правительства» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер-министр ответили на вопрос корреспондента Укринформа.
«В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий…, которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях в этом квартале говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую бы стоили эти предприятия», — отметил Шмыгаль.
При этом он сказал, что Фонд госимущества разработал график приватизации госпредприятий.
«Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и большую, она в разных количествах в разных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации», — заявил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль сказал, когда в Украине возобновится экономический рост.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»46
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