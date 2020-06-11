Украина

Не время: Шмыгаль объяснил, почему Украина пока отказалась от приватизации крупных предприятий

На ближайшее время запланирована приватизация около 300 малых и средних предприятий. Об этом в четверг, 11 июня, в ходе пресс-конференции на тему «100 дней правительства» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр ответили на вопрос корреспондента Укринформа.

«В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий…, которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях в этом квартале говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую бы стоили эти предприятия», — отметил Шмыгаль.

При этом он сказал, что Фонд госимущества разработал график приватизации госпредприятий.

«Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и большую, она в разных количествах в разных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации», — заявил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль сказал, когда в Украине возобновится экономический рост.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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