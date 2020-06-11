Аккумулятор для телефона от компании KORTON

Пресс-релиз

Компания Korton — это современная торговая площадка, где представлены лучшие модели мобильных устройств, комплектующие и аксессуары к ним. В том числе у нас вы сможете купить батареи для телефонов, аккумуляторы, АКБ — любого бренда и образца.

Сегодня аккумулятор для телефона просто обязан быть качественным и соответствовать всем установленным стандартам, ведь девайсы стали невероятно мощными и многозадачными. Да и затем, нам всегда хочется быть уверенными в надежности своего телефона, который не подвел бы в критической ситуации, внезапно разряженной батареей.

В компании KORTON вы сможете приобрести именно ту батарею для своего ноутбука, планшета или телефона, которая точно вас не подведет.

Нужен качественный аккумулятор для телефона?

Давайте разберемся, что для этого нужно.

1. Определить модель своего гаджета.

2. Сообщить нам данные.

3. Забрать аккумулятор.

Все достаточно просто и быстро. Однако если вы не можете самостоятельно идентифицировать, какая батарея вам нужна — обратитесь к нашему специалисту. В течение нескольких минут все ваши сомнения будут развеяны.

Батарея для телефона от компании Korton

Вся продукция нашей компании проходит тщательный контроль на каждом этапе производства, поэтому батареи KORTON полностью соответствуют заявленному качеству и установленным стандартам. При этом цены остаются приемлемыми для каждого клиента.

Мы всегда держим руку на пульсе, радуем своих клиентов качественными топовыми новинками, в том числе бюджетными решениями. Также у нас есть акции, выгодные предложения и скидки для постоянных покупателей в размере 10%.

Однако мы не гонимся за дешевизной, так как не желаем обманывать своих потребителей и ведем прозрачный бизнес. Ведь что такое дешевый аккумулятор для телефона — это тусклый дисплей, медленный процессор, краткосрочная эксплуатация.

Наша продукция — это качественный товар, который не подводит и полностью удовлетворяет все запросы наших клиентов.

Дополнительные преимущества компании Korton

Помимо всего сказанного у нас:

1. Простой и удобный интерфейс заказов.

2. Высококачественные батареи.

3. Большой ассортимент товара.

4. Гарантийные условия 3−12 месяцев.

5. Приемлемые цены.

6. Оперативная и выгодная доставка.

Соблюдаются все нормы и правила хранения строго по инструкции производителя. И, самое главное, мы всегда честны и открыты для своих клиентов.

Работаем с пн по пт. Сб и вс — выходные. Call-center работает с 10:00 до 20:00, поэтому вы можете в любой момент уточнить интересующие вас вопросы у наших консультантов. На сегодняшний день работаем и отправляем заказы в обычном режиме.

Делайте заявки из любого города Украины — мы вам перезвоним. Вся контактная информация предоставлена на сайте компании.

Обращайтесь, всегда будем рады вас видеть и радовать приятными и полезными покупками!

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