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Происшествия

Пока матери не было дома: под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу

19:03 11 июня 2020
человек в наручниках

В четверг, 11 июня, суд арестовал на два месяца 30-летнего жителя одного из сел в Веселиновском районе Николаевской области по подозрению в изнасиловании его 13-летней падчерицы.
Накануне в Одесской области суд вынес приговор педофилу, который похитил с детской площадки и изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 9 июня в полицию Веселиновского района местный житель сообщил, что ему пожаловалась племянница на насилие со стороны отчима. Это произошло, когда матери девочки не было дома.

На место выехала следственно-оперативная группа и задержала мужчину, которому вскоре объявили о подозрении по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия». Этот человек уже имеет судимость. Если вина отчима будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом пастор развращал двух девочек-подростков: суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы.

А в Николаеве мужчина девять лет развращал и насиловал собственную дочь.

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