Происшествия

В курортном Трускавце молния чуть не сожгла гостиницу (фото, видео)

В курортном городе Трускавце Львовской области разбушевалась непогода. Во время грозы молния ударила в крышу отеля Red Stone, и здание загорелось. Огнем была повреждена кровля и мансардное помещение.

Как сообщает городской сайт Трускавца, на место прибыли местные пожарные и бригады из соседнего Дрогобыча.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но зданию предстоит серьезный ремонт.

Непогода доставила неприятности областному центру. Во Львове сильный ветер валил деревья, затоплен ряд улиц, затруднено движение автотранспорта, прекратили хождение трамваи. Дождь устроил потоп в торговых центрах.

Напомним, ранее в поселке Чабаны под Киевом загорелся отель на территории автозаправочного комплекса. А в столице горел ресторан на территории ВДНХ.

Фото www.3 247.com.ua

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