- 20:11 Зеленский назначил командующим ВМС "неоднозначного" контр-адмирала
- 19:56 Тайный список Козака: СМИ узнали скандальные подробности поездки Ермака в Минск
- 19:42 В курортном Трускавце молния чуть не сожгла гостиницу
- 19:29 «Там были ошибки и неверные расчеты»: Шмыгаль рассказал о будущем медреформы
- 19:20 С 12 июня на украинских дорогах появится больше полицейских с "радарами": опубликована карта
- 19:03 Пока матери не было дома: под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу
- 18:40 В центре Одессы обстреляли и подожгли авто известного адвоката: момент попал на видео
- 18:32 США выделяют Украине по военной линии помощь на 250 миллионов долларов: что получат ВСУ
- 18:04 Люди будут специально заражаться коронавирусом: что стоит за неожиданным прогнозом газеты The Guardian
- 17:49 Тела пришлось вырезать из машин: в жуткой аварии на трассе Житомир — Черновцы погибли три человека
- 17:36 Богдан заявил, что Зеленский бросает страну в хаос, и назвал власть посмешищем
- 17:01 Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
Зеленский назначил командующим ВМС "неоднозначного" контр-адмирала
Президент Владимир Зеленский назначил командующего Военно-Морских сил ВСУ Украины. На место уволенного в мае адмирала Игоря Воронченко пришел контр-адмирал Алексей Неижпапа. Ранее он был заместителем командующего ВМС Украины.
Алексею Неижпапе 45 лет, он родом из Севастополя и там окончил военно-морской институт. Позднее продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины.
Неижпапа служил на кораблях ВМС ВСУ на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей, руководил учениями «Си Бриз», принимал участие в АТО. В 2015—2019 годах был замкомандующего ВМС по боевой подготовке, в апреле 2020 года стал заместителем командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, в сети прозвучала версия, что решение о назначении Неижпапы на высокий пост было принято еще в конце мая, сразу после увольнения адмирала Воронченко. Также СМИ намекали на связи Неижпапы с российским бизнесменом Павлом Фуксом.
Фото wikipedia.org149
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Люди будут специально заражаться коронавирусом: что стоит за неожиданным прогнозом газеты The Guardian
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..