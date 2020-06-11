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Украина

Зеленский назначил командующим ВМС "неоднозначного" контр-адмирала

20:11 11 июня 2020
неижпапа

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Военно-Морских сил ВСУ Украины. На место уволенного в мае адмирала Игоря Воронченко пришел контр-адмирал Алексей Неижпапа. Ранее он был заместителем командующего ВМС Украины.

Алексею Неижпапе 45 лет, он родом из Севастополя и там окончил военно-морской институт. Позднее продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины.

Неижпапа служил на кораблях ВМС ВСУ на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей, руководил учениями «Си Бриз», принимал участие в АТО. В 2015—2019 годах был замкомандующего ВМС по боевой подготовке, в апреле 2020 года стал заместителем командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в сети прозвучала версия, что решение о назначении Неижпапы на высокий пост было принято еще в конце мая, сразу после увольнения адмирала Воронченко. Также СМИ намекали на связи Неижпапы с российским бизнесменом Павлом Фуксом.

Фото wikipedia.org

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