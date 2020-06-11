На Днепропетровщине сотрудники "Муниципальной стражи" "откачали" повесившуюся самоубийцу (фото)

Происшествия

В городе Павлограде Днепропетровской области муниципальной страже удалось предотвратить суицид. Молодая женщина собиралась свести счеты с жизнью и для этого влезла с веревкой на электроопору. Патруль заметил неладное, когда совершал обход улиц города.

Сотрудники муниципальной стражи тут же бросились на помощь и достали женщину из петли. Пострадавшей оказали первую помощь, а потом еще и вызвали врачебную бригаду.

Женщина после реанимационных мероприятий пришла в себя, но о причинах своего поступка предпочла умолчать.

Напомним, ранее в Краматорске полицейские спасли женщину, задумавшую самоубийство. А в Киеве патрульные отговорили от суицида девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста, ведя при этом трансляцию в соцсетях.

Фото PavlogradskaVarta/Facebook

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