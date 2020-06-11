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На Днепропетровщине сотрудники "Муниципальной стражи" "откачали" повесившуюся самоубийцу (фото)
В городе Павлограде Днепропетровской области муниципальной страже удалось предотвратить суицид. Молодая женщина собиралась свести счеты с жизнью и для этого влезла с веревкой на электроопору. Патруль заметил неладное, когда совершал обход улиц города.
Сотрудники муниципальной стражи тут же бросились на помощь и достали женщину из петли. Пострадавшей оказали первую помощь, а потом еще и вызвали врачебную бригаду.
Женщина после реанимационных мероприятий пришла в себя, но о причинах своего поступка предпочла умолчать.
Напомним, ранее в Краматорске полицейские спасли женщину, задумавшую самоубийство. А в Киеве патрульные отговорили от суицида девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста, ведя при этом трансляцию в соцсетях.
Фото PavlogradskaVarta/Facebook109
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!