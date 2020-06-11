Украина

Опасность новой российской агрессии из-за нехватки воды в Крыму кажется преувеличенной. Более вероятно, что россияне будут «бряцать оружием», но до наступательных действий дело не дойдет. Такое мнение высказал бывший украинский разведчик Петр Копка.

По мнению эксперта, Москва сейчас не готова к новым захватам территорий. «Россияне будут бряцать оружием. Но только бряцать, потому что сейчас не то время. Это не 2014 год. Провокации будут, но чего-то серьезного вроде наступления — нет. Нечем наступать», — заявил Копка в комментарии изданию «ГОРДОН».

Экс-разведчик обращает внимание, что гипотетическая подача воды в Крым — это предмет для разговора на высшем уровне. Пока Россия не инициировала такой диалог, Украине нет смысла торопить события: «Они считают это ниже своего достоинства. И пока они к нам не обращались, нечего бежать впереди паровоза… Россия надеется, что тот же ООН заставит Украину подать воду в Крым. Ребята, это смешно».

Теперь Украина должна использовать водоснабжение как фактор давления. «Вода постепенно превращается (и эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем) в ценный ресурс. Неизвестно, через пять — десять лет что будет более ценным: нефть и газ или вода… Россияне нам выкручивали руки газом и нефтью. Вода — наша „ответка“. По всем нормативным актам: вы взяли территорию — вы за нее отвечаете. Будете удерживать Крым — воды не будет. А без нее полуостров превращается в пустыню», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее Глен Говард, президент американского фонда Джеймстаун, предостерегал, что Кремль из-за нехватки воды в Крыму может попытаться захватить часть Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом. Вице-премьер — министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил что вопрос подачи воды в Крым даже не обсуждается.

Фото wikimedia.org, Gordonua.com

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