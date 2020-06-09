12 июня 2020

Дэвида Рокфеллера, которому сегодня исполнилось бы ровно 115 лет, угораздило родиться в богатой семье. Такое порой бывает. Его дедом был нефтяной магнат, создатель компании «Стандарт Ойл» и, кстати, самый первый в мире долларовый миллиардер Джон Рокфеллер. Впрочем, это вовсе не означало, что юноше открывался доступ к богатствам, не им самим заработанным. В их семье было принято каждому самостоятельно зарабатывать и свой авторитет, и свои деньги.

Сначала он долго и напряжённо учился. После окончания знаменитого Гарвардского университета Дэвид закончил ещё и престижную Лондонскую школу экономики. А в 1940 году с блеском защитил докторскую диссертацию на тему неиспользованных ресурсов и экономических потерь. Впрочем, это отнюдь не помешало талантливому экономисту пойти служить в армию и в годы войны, занимаясь разведкой во Франции и Северной Африке, дослужиться до звания капитана.

И только в 1946 году, получив приглашение принять участие в семейном бизнесе, молодой (31 год!) Рокфеллер возглавил Chase National Bank, у руля которого находился несколько десятилетий. Он не входил в число самых богатых людей планеты, занимая в списке миллиардеров по версии Forbes со своими 3 миллиардами долларов место лишь в конце шестой сотни. При этом он был невероятно щедрым, пожертвовав на благотворительные цели около 900 миллионов долларов! Только на поддержку своего родного Гарварда он перечислил 100 миллионов, что стало самым крупным пожертвованием университету за всю его почти 400-летнюю историю.

А ещё он страстно увлекался коллекционированием… жуков. Рассказывают, что с собой он всегда носил специальную коробочку, не упуская малейшей возможности пополнить самую большую в мире (40 тысяч экземпляров!) коллекцию этих насекомых.

Вот чего он уж точно не собирался коллекционировать, так это человеческие сердца. Но так получилось, что на протяжении 101-летней жизни Дэвиду Рокфеллеру сделали аж шесть пересадок сердца. Причём, первую пересадку он перенёс в 1976 году после автомобильной катастрофы, и уже через неделю начал совершать пробежки. Последнюю же, шестую, операцию хирурги проводили прямо в резиденции легендарного миллиардера и длилась она шесть часов. «Каждый раз, когда я получаю новое сердце, словно свежий глоток жизни прокатывается по моему сердцу, — писал в своих воспоминаниях Рокфеллер. — Меня часто спрашивали: как прожить долго? Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми и наслаждаться всем, что делаешь…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.