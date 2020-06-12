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Украина

Из-за COVID-19 украинцы задумались о здоровом образе жизни: сделано интересное наблюдение

9:18 12 июня 2020
здоровье

Из-за пандемии коронавируса даже скептически настроенные украинцы открыли для себя преимущества здорового образа жизни. Просветительские кампании по ЗОЖ принесли результат, когда население столкнулось с реальной угрозой для здоровья и жизни. О своих наблюдениях в интервью «ФАКТАМ» рассказал предприниматель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

«Можно годами отшучиваться „кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет“, но когда перспектива помереть приближается вплотную, самое время принять для себя жесткие решения», — объяснил Пекар.

По мнению предпринимателя, пандемия изменит наплевательское отношение к хроническим заболеваниям и вредным привычкам.

«Для миллионов украинцев самое время задуматься о здоровом образе жизни… Неприятно думать о том, что ты можешь в самое ближайшее время умереть, например, от попадания коронавируса в слабые легкие, засоренные продуктами многолетнего курения, оставив своих родных горевать (и, возможно, нищенствовать), но эту мысль нельзя отбрасывать — ее нужно обдумать и сознательно из группы риска выходить», — подытожил Пекар.

О том, как в Украине вводился и смягчался карантин, и почему популистские решения в эпидемию могут быть опасны, читайте в интервью Валерия Пекара «Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов».

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