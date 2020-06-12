Вакарчуку хватило сил уйти сейчас и дать дорогу другим, — Виталий Дейнега

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил об уходе из Верховной Рады. «Я считаю свою миссию выполненной», — сказал он на брифинге 11 июня. В сети сразу начали живо обсуждать заявление Вакарчука. Некоторые называли его уход бегством и «сдачей без боя». Высказался в соцсети по поводу решения Вакарчука и реакции на него также волонтер и основатель проекта «Вернись живим» Виталий Дейнега.

«У нас нація прокурорів, а не адвокатів. Ми любимо хейтити. І у нас часто «западло» дякувати. Це я пишу з приводу Святослава Вакарчука. Славік завів у парламент найсильнішу за складом фракцію. Без корупціонерів, фотографів і сепарів, Тищенків і Медведчуків. Жодного разу її депутатів не ловили на хабарях, продажах посад чи іншому «рішалові».

Вони робили політичні помилки. Багато. Всю дорогу. У мене мільон претензій до них. Їм іще треба доводити своє право на існування. Я знаю багатьох членів фракції. Не всіх поважаю. Не всіх радий бачити. Але потім я дивлюсь на інших…

Це молода демократія. Не олігархія, не охлоркратія, і не окупація. Вона часто народжує потворних дітей компромісу. Так буває. Це обов"язкові супутники еволюції.

Мені здається, що Слава правильно пішов у парламент рік тому і затягнув туди цих людей. І йому стало сил піти зараз і дати дорогу іншим.

Я вважаю що це приклад і йому треба повчитись. А також подякувати за рішення рік тому і сьогодні. Обидва мудрі. Обидва варті наслідування.

Я сам пішов з посади місяць тому. Щоб заснована мною організація зробила наступний прорив. Я це зробив не тому що слабкий. Абсолютно навпаки.

Думаю, що тут та сама історія. Це максимум, який міг зробити співак. Декому варто було би у нього повчитись", — написал Дейнега в Facebook.

Ранее своем мнение о том, какой будет дальнейшая политическая карьера Святослава Вакарчука и что ему помешало стать настоящим политиком, «ФАКТАМ» выразил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«ФАКТЫ» сообщали также о том, что уже известно, кто займет место Святослава Вакарчука в Верховной Раде.

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