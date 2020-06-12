В Польше объявлены в розыск три украинки, грубо нарушившие карантин

Украина

В Польше объявлены в розыск три украинки, нарушившие правила карантина. Женщины в начале июня приехали в страну и должны были оставаться на домашней самоизоляции. Утром 10 июня мигрантки сбежали из места поселения, и сейчас их местонахождение неизвестно.

Полицейские по всей Польше получили ориентировки на беглянок. Правоохранители надеются найти нарушительниц.

Согласно информации польских СМИ, женщины приехали в Польшу на заработки и поселились в Пшементе Вольштынского повята в западной части страны. После того, как в сельской общине была обнаружена больная COVID-19 (предположительно тоже трудовая мигрантка из Украины), всем контактным лицам было предписано соблюдать карантин. Трое сбежавших украинок были соседками заразившейся женщины.

За нарушение правил карантина законы Польши предусматривают штраф до 5000 злотых (34 тыс. гривен) и от полугода до восьми лет тюрьмы. Отдельный штраф до 30 тыс. злотых (200 тыс. гривен) может наложить санитарная служба, если будет доказана угроза со стороны сбежавшего лица для эпидемической обстановки в регионе.

Напомним, с начала июня в Польшу активно возвращаются украинские рабочие, на границе в пункте пропуска «Шегини — Медыка» огромные очереди.

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