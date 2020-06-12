"С женой открыли частную амбулаторию, но пациентов лечим бесплатно"

Здоровье и медицина

После старта медицинской реформы все больше семейных врачей решаются уйти из государственных поликлиник и открыть частные амбулатории. Ведь в поликлинике врачу насчитывают лишь определенный процент от суммы, которую перечисляет государство за пациентов, подписавших с этим доктором декларацию. Остальное идет на нужды медучреждения. Открыв частную практику, он получает всю сумму. Правда, на нем аренда помещения, покупка оборудования, ведение бухгалтерии, уборка, ремонты… Один из таких врачей, молодой кандидат медицинских наук из города Винники Львовской области, Игорь Заставный (на фото в заголовке) рассказал «ФАКТАМ» о своем опыте создания частной амбулатории. Кстати, как семейный врач он прошел стажировку в Чехии, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Австрии и Канаде.

«В холодное время года прием вели в верхней одежде»

— После окончания Львовского национального медицинского университета в 2015 году я попал по распределению в поселок городского типа Краковец, что возле границы с Польшей, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону Игорь Заставный. - Состояние местной амбулатории было удручающим: крыша протекала, приходилось ее латать, между стенами и оконными рамами зияли щели, через которые запросто проходила ладонь, в холодное время года пациентов приходилось принимать в верхней одежде…

Я человек инициативный, вместе с коллегами по амбулатории взялся за ее преобразование в классное лечебное учреждение. Мы стали участвовать в конкурсах от различных организаций на получение финансирования на реализацию наших проектов. Выиграли в нескольких таких конкурсах. Сделали ремонт, закупили новую мебель и, что очень важно, заменили оборудование в лаборатории. Мне было положено отработать в Краковце три года, но трудился там на год дольше.

— Что стало толчком к тому, чтобы создать собственную амбулаторию?

— Сейчас многие семейные врачи уходят из государственных поликлиник, чтобы заняться частной практикой. Мы с моей женой Анастасией Ходан (она тоже семейный врач) и нашей коллегой — педиатром Яриной Пикулицкой — захотели пойти этим непростым путем. Ведь работать в собственной амбулатории выгодно. Если, конечно, у тебя достаточно много пациентов. Кроме того, частная практика дает возможность самим все решать. Мы с женой это очень ценим. Когда я работал в поликлинике в Краковце, она трудилась врачом в соседнем селе.

Прежде чем открыть частный кабинет, мы с ней подсчитали предполагаемые расходы и доходы, посоветовались с несколькими семейными врачами, которые занялись частной практикой. Некоторое время ушло на оформление лицензий. Затем подписали договор с Национальной службой здоровья Украины, которая оплачивает медицинское обслуживание пациентов.

Вместе с Яриной Пикулицкой решили организовать сеть частных амбулаторий, назвали ее «Вулик». Сейчас сеть состоит из двух медучреждений: одно из них Ярина открыла во Львове, второе мы с женой — в моем родном городе Винники.

Анастасия Ходан (фото со страницы в Facebook Анастасии Ходан)

«Нашими пациентами стали преимущественно молодые люди и их дети»

— Чтобы создать свою амбулаторию в Винниках, вам с супругой пришлось брать кредит?

— Сумели без этого обойтись — во многом благодаря тому, что скооперировались с другой частной амбулаторией. Арендовали совместно с ней помещение — такой вариант весьма выгоден. Что же касается кредита, то, уверен, мы могли бы взять его без опасений, что не сможем вернуть в установленные сроки. У нас просто не было острой необходимости в привлечении средств со стороны.

— Много потратили на закупку медицинского оборудования?

— Не очень, ведь у семейного врача нет необходимости иметь сложное дорогостоящее оборудование. А общие анализы крови и мочи, которые входят в список медицинских услуг, гарантированно оплачиваемых государством, мы заказываем для своих пациентов в частных лабораториях.

— Кто ваши пациенты?

— Преимущественно молодые люди и их дети — семьи. Оно и понятно, молодежь активно откликается на новшества. А частные кабинеты первичной медицины — новое явление для нашей страны. Впрочем, среди людей всех возрастов немало таких, кто ждет от врача-частника какого-то подвоха. Например, приходит молодая мама, мы знакомимся, рассказываем, что за медицинские услуги, которые предоставляет семейный врач, платит государство и что мы на связи с пациентами шесть дней в неделю с 9 до 22 часов, но если возникнет острая необходимость, то можно звонить в любое время по согласованию. Она подписывает с нами договор, а затем спрашивает: «Ну, хорошо, а сколько мне придется платить?» «Ни сколько», — успокаиваем ее. — «Кроме разве что некоторых прививок, которые вы хотите сделать, но их нет в списке оплачиваемых государством».

Для пациентов, которые не подписали с нами договор, действуют другие правила: первый прием для них бесплатный, остальные — платные.

— Амбулатория оправдала ваши надежды на высокие заработки?

— На жизнь нам хватает, но сколько конкретно зарабатываем, говорить не хочу — коммерческая тайна. Мы с женой открыли амбулаторию восемь месяцев назад. До этого нас в Винниках как семейных врачей не знали. Так что начинали практически с нуля. Тем не менее договоры с нами подписали уже несколько сотен человек. Рекламу мы не размещали — рекламирует «сарафанное радио». Наш нынешний результат хороший. Уверен, со временем он будет гораздо лучше, ведь, как говорит наша партнер Ярина Пикулицкая, если врач хороший, пациенты сами к нему придут.

В верхнем ряду слева Анастасия Ходан, крайний справа Игорь Заставный, на переднем плане Ярина Пикулицкая (фото со страницы в Facebook Национальной службы здоровья Украины)

— Сколько пациентов вы могли бы обслуживать?

— Лично для меня оптимальное количество — 1000−1200 человек. Когда станет больше, будем нанимать других врачей. Кстати, во львовскую амбулаторию «Вулика» уже приняли на работу несколько педиатров.

— Приходилось читать, что частная практика позволяет семейному врачу стать миллионером. Как вы думаете, это реально?

— Вряд ли миллионером, но весьма обеспеченным семейный врач стать может, причем быстро, и я знаю тому примеры. Речь идет о коллегах, которые раньше работали в государственных поликлиниках, имели там большой круг пациентов. Когда эти врачи открыли частную практику, процентов 80 пациентов, а то и 90, ушли за ними. Вот вам сразу и высокий заработок.

— Какую сумму выплачивает Национальная служба здоровья за каждого пациента?

— Это зависит от возрастной категории. Так, за обслуживание одного ребенка до 5 лет семейному врачу причитается 1500 гривен в год. За людей самого трудоспособного возраста, от 18 до 39 лет, — 370 гривен. Выплаты производятся ежемесячно равными долями, независимо от того, обращался ли тот или иной пациент к врачу или нет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что с апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы, которую запустила Ульяна Супрун. Он предполагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит учреждениям за оказанные услуги. Впрочем, новый глава ведомства Максим Степанов, который во время назначения на пост заявлял, что медреформа — один из приоритетов его работы, уже через две недели пребывания в должности сказал, что медреформу пересмотрят.

Фото в заголовке: сайта http://tvoemisto.tv

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