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Спорт

Экс-футболист «Милана» взорвал сеть красавцем-голом в «девятку» (видео)

13:10 12 июня 2020
Кевин-Принс Боатенг

Экс-футболист «Милана», «Тоттенхэма», «Шальке» и «Барселоны» ганец Кевин-Принс Боатенг, ныне выступающий за турецкий «Бешикташ», продемонстрировал прекрасную технику на тренировке своего клуба.

Футболист, за 15 лет профессиональной карьеры сменивший 13 клубов, принимает передачу с фланга от партнера, после чего, не дав мячу опуститься на газон, отправляет его точно в «девятку» — вратарь лишь сопроводил полет сферы взглядом.

Видео, размещенное на популярном портале «433», менее чем за сутки просмотрели более 4 млн пользователей, оставив при этом более пяти тысяч комментариев — большинство болельщиков просто не могли подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции от увиденного.

Отметим, что к «Бешикташу» Кевин-Принс присоединился в конце января 2020-го, успев сыграть до карантина шесть матчей (забил 2 мяча) за стамбульский клуб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в австрийской бундеслиге нападающий «Вольфсбергера» Шон Вайссман забил гол-шедевр ударом через себя.

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