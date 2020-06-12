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Экс-футболист «Милана» взорвал сеть красавцем-голом в «девятку» (видео)
Экс-футболист «Милана», «Тоттенхэма», «Шальке» и «Барселоны» ганец Кевин-Принс Боатенг, ныне выступающий за турецкий «Бешикташ», продемонстрировал прекрасную технику на тренировке своего клуба.
Футболист, за 15 лет профессиональной карьеры сменивший 13 клубов, принимает передачу с фланга от партнера, после чего, не дав мячу опуститься на газон, отправляет его точно в «девятку» — вратарь лишь сопроводил полет сферы взглядом.
Видео, размещенное на популярном портале «433», менее чем за сутки просмотрели более 4 млн пользователей, оставив при этом более пяти тысяч комментариев — большинство болельщиков просто не могли подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции от увиденного.
Отметим, что к «Бешикташу» Кевин-Принс присоединился в конце января 2020-го, успев сыграть до карантина шесть матчей (забил 2 мяча) за стамбульский клуб.
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