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Когда назначать свидания и совершать покупки онлайн: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 15 по 21 июня 2020 года, согласно лунному календарю, когда лучше заниматься финансовыми операциями, стричься и собирать урожай редиски, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на июнь 2020 года.
15 июня
Символ дня: Гефест
Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век.
Бизнес и финансы: удачными окажутся любые финансовые дела и проекты.
Личная жизнь: необходимо отказаться от рискованных шуток — они могут показаться любимым людям обидными.
Здоровье: самолечение противопоказано — почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.
Уход за внешностью: стрижка может негативно сказаться как на внешности, так и на здоровье.
Спорт: показаны умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Рекомендуется благоустраивать приусадебный участок и собирать растения со съедобной подземной частью — например, редис и раннюю морковь.
16 июня
Символ дня: черепаха
Характеристика: хороший день для того, чтобы заняться своим хобби.
Бизнес и финансы: можно заниматься продажами, покупки лучше отложить.
Личная жизнь: свидание лучше не назначать — оно может показать скучным.
Здоровье: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — велик риск повреждения корневой системы. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
17 июня
Символ дня: трясина
Характеристика: нельзя хвастаться, бахвалиться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.
Бизнес и финансы: не стоит ничего покупать онлайн — все приобретения окажутся со скрытым браком.
Личная жизнь: с близкими и любимыми людьми лучше не общаться — велика вероятность ссор.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний соблюдайте рекомендации лечащего врача.
Уход за внешностью: ухаживать за волосами можно в домашних условиях.
Спорт: велика вероятность травм, поэтому лучше отказаться от занятий физкультурой и спортом.
Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Можно обрезать и прививать кустарники и деревья.
18 июня
Символ дня: маяк
Характеристика: день, когда могут неожиданно прийти ответы на давно беспокоящие вопросы.
Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения старых проектов, от реализации новых нужно отказаться.
Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам.
Здоровье: лекарственные препараты лучше заменить гомеопатией.
Уход за внешностью: можно — и нужно — ухаживать за волосами.
Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.
Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел, а также посадки и пересадки цветов.
19 июня
Символ дня: лотос
Характеристика: любое действие со временем вернется бумерангом.
Бизнес и финансы: самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения.
Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с любимым человеком — разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.
Здоровье: важно стараться не напрягать глаза.
Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи.
Спорт: физкультурой и спортом нужно заниматься без особого энтузиазма.
Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать растения.
20 июня
Символ дня: спрут
Характеристика: тщательно взвешивайте каждое свое слово — вас могут неправильно понять и, как следствие, обидеться.
Бизнес и финансы: деловые начинания лучше отложить на несколько дней.
Личная жизнь: не стоит отвечать грубостью на грубость.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний.
Уход за внешностью: от каких-либо манипуляций с внешностью необходимо отказаться — вместо пользы они принесут вред.
Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.
Дом, сад, огород: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой. Хорошее время для прополки и уничтожения сорняков.
21 июня
Символ дня: лампада
Характеристика: день, когда может исполниться заветное желание.
Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться.
Личная жизнь: можно мириться с любимым человеком.
Здоровье: рекомендуется провести время с семьей за общим занятием.
Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.
Спорт: от физической активности лучше отказаться.
Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.