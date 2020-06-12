Гороскоп

Когда назначать свидания и совершать покупки онлайн: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 15 по 21 июня 2020 года, согласно лунному календарю, когда лучше заниматься финансовыми операциями, стричься и собирать урожай редиски, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на июнь 2020 года.

15 июня

Символ дня: Гефест

Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век.

Бизнес и финансы: удачными окажутся любые финансовые дела и проекты.

Личная жизнь: необходимо отказаться от рискованных шуток — они могут показаться любимым людям обидными.

Здоровье: самолечение противопоказано — почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.

Уход за внешностью: стрижка может негативно сказаться как на внешности, так и на здоровье.

Спорт: показаны умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Рекомендуется благоустраивать приусадебный участок и собирать растения со съедобной подземной частью — например, редис и раннюю морковь.

16 июня

Символ дня: черепаха

Характеристика: хороший день для того, чтобы заняться своим хобби.

Бизнес и финансы: можно заниматься продажами, покупки лучше отложить.

Личная жизнь: свидание лучше не назначать — оно может показать скучным.

Здоровье: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — велик риск повреждения корневой системы. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

17 июня

Символ дня: трясина

Характеристика: нельзя хвастаться, бахвалиться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.

Бизнес и финансы: не стоит ничего покупать онлайн — все приобретения окажутся со скрытым браком.

Личная жизнь: с близкими и любимыми людьми лучше не общаться — велика вероятность ссор.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний соблюдайте рекомендации лечащего врача.

Уход за внешностью: ухаживать за волосами можно в домашних условиях.

Спорт: велика вероятность травм, поэтому лучше отказаться от занятий физкультурой и спортом.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Можно обрезать и прививать кустарники и деревья.

18 июня

Символ дня: маяк

Характеристика: день, когда могут неожиданно прийти ответы на давно беспокоящие вопросы.

Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения старых проектов, от реализации новых нужно отказаться.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам.

Здоровье: лекарственные препараты лучше заменить гомеопатией.

Уход за внешностью: можно — и нужно — ухаживать за волосами.

Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел, а также посадки и пересадки цветов.

19 июня

Символ дня: лотос

Характеристика: любое действие со временем вернется бумерангом.

Бизнес и финансы: самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с любимым человеком — разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.

Здоровье: важно стараться не напрягать глаза.

Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи.

Спорт: физкультурой и спортом нужно заниматься без особого энтузиазма.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать растения.

20 июня

Символ дня: спрут

Характеристика: тщательно взвешивайте каждое свое слово — вас могут неправильно понять и, как следствие, обидеться.

Бизнес и финансы: деловые начинания лучше отложить на несколько дней.

Личная жизнь: не стоит отвечать грубостью на грубость.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний.

Уход за внешностью: от каких-либо манипуляций с внешностью необходимо отказаться — вместо пользы они принесут вред.

Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.

Дом, сад, огород: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой. Хорошее время для прополки и уничтожения сорняков.

21 июня

Символ дня: лампада

Характеристика: день, когда может исполниться заветное желание.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно мириться с любимым человеком.

Здоровье: рекомендуется провести время с семьей за общим занятием.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.

Спорт: от физической активности лучше отказаться.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.

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