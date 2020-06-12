Общество и люди

За проезд по Киеву иногородним льготникам нужно будет платить: как компенсировать затраты

С 1 июля общественный транспорт в Киеве окончательно переходит на электронные билеты. Столичные жители-льготники для проезда в общественном пассажирском транспорте используют «Карточку киевлянина». Пассажиры, получившие льготы на общегосударственном уровне (и не зарегистрированные в столице), в муниципальном общественном транспорте до 1 июля еще предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

По словам столичного городского головы Виталия Кличко, с 1 июля Киев вынужден изменить условия предоставления льгот на проезд для тех, кто не зарегистрирован в столице. Эти люди будут ездить на общих основаниях при регистрации электронного билета. А компенсировать проезд будут органы соцзащиты по месту регистрации человека.

С 1 июля иногородние пассажиры, которые пользуются льготами на проезд (но зарегистрированы в Киеве), должны:

приобрести в общественном транспорте билет любым удобным способом и воспользоваться им;

сохранить билет (если это бумажный с QR-кодом) или чек за уплату проезда, или банковскую выписку (при уплате банковской картой);

обратиться в службу соцзащиты населения по месту регистрации, чтобы получить компенсацию издержек за проезд.

Виталий Кличко подчеркнул, что такие шаги вынужденные, поскольку услуги льготного проезда иногородних столичным перевозчикам не компенсируются из государственного бюджета.

Столичные льготники будут по-прежнему пользоваться «Карточкой киевлянина» (только надо заранее проверить срок ее действия) для проезда в коммунальным общественном транспорте за счет городского бюджета. И в дальнейшем ничего не изменится. Оформлять «Карточку киевлянина» можно через «Ощадбанк».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как пользоваться е-билетом в общественном транспорте с 1 июля. А разовую поездку в Киеве можно будет оплатить лишь QR-билетом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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