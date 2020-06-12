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Украина

Дело — труба: Верховный суд отказался восстановить экс-главу ГБР в должности

16:14 12 июня 2020
труба

Роман Труба не сможет восстановиться в должности директора Государственного бюро расследований. Верховный Суд отказался признавать противоправным и недействительным президентский указ об увольнении Трубы.

Решение было принято 12 июня коллегией судей Кассационного административного суда.

Напомним, Труба был назначен директором ГБР 22 ноября 2017 года. Указ об увольнении был подписан 27 декабря 2019 года. До этого — в ноябре 2019 года — суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Романа Трубы. Дело касается нарушений при распределении бюджетных средств госфонда регионального развития.

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