- 16:52 Четыре температурных рекорда за два дня: нынешнее лето продолжает шокировать киевлян
- 16:35 Как отличить качественную LED-лампу от некачественной?
- 16:28 В Якутии в честь дня России голову Путина сделали съедобной
- 16:27 Легендарный футболист получил тюремный срок за домашнее насилие
- 16:14 Дело — труба: Верховный суд отказался восстановить экс-главу ГБР в должности
- 16:03 К России еще не привыкли? В Крыму оконфузились с поздравлением оккупантов
- 15:55 Подоляк назвал ответ Богдана Зеленскому «историей обиженного неудачника»
- 15:55 Зеленский поручил "быстро разобраться" с ростом числа заболевших коронавирусом в Украине
- 15:52 Под зданием суда, где решают судьбу Стерненко, начались беспорядки
- 15:38 Украина получила кредит от МВФ: что будет с курсом доллара
- 15:25 Участников ВНО с повышенной температурой допустят к сдаче тестов, но есть условие
- 15:21 Арахамия заявил, что решение уволить Авакова может принять только Зеленский
Легендарный футболист получил тюремный срок за домашнее насилие (фото)
Один из лучших футболистов в истории польского футбола 69-летний Анджей Шармах приговорен к восьми годам тюремного заключения, будучи обвиненным в домашнем насилии.
Как сообщает французская газета Le Telegramme (Шармах выступал во Франции в 1980-х, после чего остался там жить), экс-спортсмен, который долгое время боролся с алкогольной зависимостью, 6 марта напал на свою жену, ударив ее по лицу. Супруга подала заявление в полицию, и спустя несколько месяцев суд вынес свой приговор. К слову, кроме собственно заключения под стражу, Анджей также должен будет получать психологическую помощь и пройти двухлетнюю программу, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью.
Тем временем жена уже простила своего буйного мужа и готова вернуться домой. «Я уверена, что он больше не сделает подобного. Тем более, на протяжении последних трех месяцев он не употреблял алкоголь», — цитирует издание жену Шармаха, добавляя при этом, что воздержание экс-футболиста от алкоголя подтверждено токсикологическими тестами.
Добавим, что Шармах является бронзовым призером ЧМ-1974 в ФРГ и ЧМ-1982 в Испании, а также серебряным призером Олимпиады-1976 в Монреале. За свою карьеру в сборной Анджей забил 32 мяча за «Кадру», что позволяет ему занимать шестое место в списке бомбардиров национальной команды всех времен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Динамо» Огнен Вукоевич в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить свою жену.168
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.