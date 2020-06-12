Легендарный футболист получил тюремный срок за домашнее насилие (фото)

Спорт

Один из лучших футболистов в истории польского футбола 69-летний Анджей Шармах приговорен к восьми годам тюремного заключения, будучи обвиненным в домашнем насилии.

Как сообщает французская газета Le Telegramme (Шармах выступал во Франции в 1980-х, после чего остался там жить), экс-спортсмен, который долгое время боролся с алкогольной зависимостью, 6 марта напал на свою жену, ударив ее по лицу. Супруга подала заявление в полицию, и спустя несколько месяцев суд вынес свой приговор. К слову, кроме собственно заключения под стражу, Анджей также должен будет получать психологическую помощь и пройти двухлетнюю программу, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью.

Тем временем жена уже простила своего буйного мужа и готова вернуться домой. «Я уверена, что он больше не сделает подобного. Тем более, на протяжении последних трех месяцев он не употреблял алкоголь», — цитирует издание жену Шармаха, добавляя при этом, что воздержание экс-футболиста от алкоголя подтверждено токсикологическими тестами.

Добавим, что Шармах является бронзовым призером ЧМ-1974 в ФРГ и ЧМ-1982 в Испании, а также серебряным призером Олимпиады-1976 в Монреале. За свою карьеру в сборной Анджей забил 32 мяча за «Кадру», что позволяет ему занимать шестое место в списке бомбардиров национальной команды всех времен.

Шармах занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Польши всех времен

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Динамо» Огнен Вукоевич в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить свою жену.

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