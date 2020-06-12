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Как отличить качественную LED-лампу от некачественной?

16:35 12 июня 2020
лампочки

Светодиодные лампы уже несколько лет являются предметом обсуждения и споров. Но все чаще итогом таких рассуждений становится простой вывод — LED-лампы действительно практичны и экономичны, они являются оптимальным вариантом источников света для дома, офиса, улицы, производственных помещений. На фоне огромного числа преимуществ сравнительно высокая цена ламп и светильников становится вполне оправданной и не обременительной для бюджета.

Вкладывая деньги в обновление освещения каждый потребитель хочет, чтобы это вложение оказалось долгосрочным и быстро окупилось. Достичь желаемого можно простым путем — купить лампы хорошего качества.

К сожалению, как и любой другой популярный товар, светодиодные лампы на рынке представлены не только надежной брендовой продукцией, но и в виде подделок. Как отличить хорошую Led лампу от некачественной?

Выбрать качественные LED-лампы несложно

Хорошее светодиодное освещение отличается длительностью эксплуатационного срока, наличием гарантии, ровным светом без пульсации. И если проверить работу лампочки на практике далеко не всегда удается (например, при покупке в интернет-магазине), то убедиться в надежности изделий по другим критериям совсем несложно.

Покупая LED-лампы, обращайте внимание на:

  • стоимость изделий — цена LED-лампочек с одинаковыми характеристиками варьируется в очень небольшом диапазоне и очень дешевый товар должен вызвать сомнения;
  • наличие гарантии производителя — качественные LED-источники света всегда продаются с гарантией (если ее нет — рассмотрите для покупки другой товар);
  • описание характеристик изделия — надежные производители не упускают при создании аннотации к товару ни одной характеристики, указывая на упаковке все данные о лампе и ее возможностях.

Купив лампочки с гарантией по приемлемой для вас цене? обязательно проверьте их «в деле». При включении светодиодной лампы не должно быть пульсации света, мерцания. Такие дефекты не всегда заметны невооруженным взглядом, но если направить на работающий источник света камеру смартфона, то на экране заметить мерцание будет намного проще. Почему важно убедиться в отсутствии пульсации света? Такие лампы вызывают быструю утомляемость глаз, мерцающий свет может стать причиной перенапряжения органов зрения и развития заболеваний глаз.

Лампы не должны иметь видимых дефектов, механических повреждений. Проверьте прочность крепления цоколя, внимательно изучите поверхность колбы, исключив наличие царапин, сколов. Хорошие светодиодные лампы прослужат вам много лет!

Светодиодное освещение представлено сегодня в огромном количестве вариантов. в мире есть немало брендов, уже успевших зарекомендовать себя как лучших производителей LED-продукции. Не экономьте на свете — от него зависит ваше здоровье и комфорт. А сократить затраты на покупку лампочек и светильников можно делая покупки онлайн. Узнайте подробнее на сайте: https://evrosvet.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/.

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