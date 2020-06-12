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Поджог авто несостоявшегося главы Одесской ОГА: злоумышленники оказались земляками президента (видео)
Днем в пятницу, 12 июня, в Нацполиции подтвердили факт задержания двух злоумышленников, совершивших накануне, 11 июня, поджог автомобиля известного одесского адвоката Максима Болдина.
Припаркованный в переулке Катаева в Одессе Mercedes неизвестные люди облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Как только авто вспыхнуло, оба бросились бежать, однако их сразу же задержали.
Задержанные — граждане Украины, жители Днепропетровской области в возрасте 22 и 25 лет. Их деяния следователи квалифицировали по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Как стало известно «ФАКТАМ», оба фигуранта — земляки президента Зеленского. (Напомним, именно адвоката Максима Болдина глава государства рассматривал в качестве основного претендента на пост главы Одесской ОГА). Уроженцы и жители Кривого Рога, они прибыли в Одессу 9 июня.
Установлено, что младший из задержанных уже является фигурантом аналогичного уголовного производства: ранее ему заочно сообщили о подозрении в поджоге иномарки на территории Суворовского района Одессы.
В пятницу, 12 июня, Приморский райсуд Одессы распорядился арестовать подозреваемых — на два месяца они помещены в СИЗО с правом выйти под залог (по 1,5 миллиона гривен).
Следствие продолжается. Полицейские устанавливают мотивы совершения преступления и проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории Одесской области и других регионов Украины.
44-летний Максим Болдин был депутатом V созыва, затем директором юридического департамента Одесского горсовета. Позже фигурировал в уголовном деле о незаконном отчуждении объектов коммунальной собственности, но его вина доказана не была.
Сейчас, помимо своей непосредственной профессиональной деятельности, Болдин возглавляет высшую ревизионную комиссию адвокатуры и является управляющим партнером юридической фирмы.
Также он — активный участник судебных и прочих баталий в нашумевшем деле руководства Одесского национального медуниверситета. Был защитником Игоря Павловского — фигуранта дела о покушении на известную активистку Екатерину Гандзюк.73
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Поджог авто несостоявшегося главы Одесской ОГА: злоумышленники оказались земляками президента (видео)
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