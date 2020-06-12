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В "Укрзалізниці" из-за потери дохода уволили ответственного за грузоперевозки чиновника Веприцкого, — СМИ
«Укрзалізниця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на свои источники.
В частности, доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.
На днях Наблюдательный совет (НС.- Авт.) «Укрзалізниці» от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого. Кабмину рекомендовано уволить его с занимаемой должности.
Ранее СМИ сообщали, что Веприцкий был одним из претендентов на главу правления АО «Укрзалізниця».
На минувшей неделе Роман Веприцкий в Facebook выступил против введения в компании 4-дневной рабочей недели, мотивируя это тем, что в такой кризисной мере нет необходимости, так как якобы УЗ выполняет план по доходам от грузовых перевозок.
«Я не поддерживаю решение о внеплановом переходе АО „Укрзализныця“ на 4-дневную рабочую неделю. Безусловно, я понимаю, что непростые времена в деятельности госкомпаний, бизнеса и страны в целом», — написал чиновник.
Однако, как пишет «Апостроф», это заявление Роман Веприцкий сделал, когда уже знал о планах НС отстранить его от должности из-за слабых финансовых показателей деятельности УЗ в сегменте грузоперевозок.
«Он отчитался о выполнении плана по доходам. Но чиновник умолчал, что такой низкий показатель он сам себе и установил зная, что будет уходить», — сообщает источник в комментарии «Апострофу».
Ранее «Укрзалізниця» сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.
Напомним, в середине апреля этого года Роман Веприцкий был назначен и. о. члена правления АО «Укрзалізниця», который отвечает за грузовые перевозки и доходную часть от них.34
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