26.57 / 26.80 29.78 / 30.25
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В "Укрзалізниці" из-за потери дохода уволили ответственного за грузоперевозки чиновника Веприцкого, — СМИ

20:29 12 июня 2020
Роман Веприцкий
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ


«Укрзалізниця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на свои источники.

В частности, доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

На днях Наблюдательный совет (НС.- Авт.) «Укрзалізниці» от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого. Кабмину рекомендовано уволить его с занимаемой должности.

Ранее СМИ сообщали, что Веприцкий был одним из претендентов на главу правления АО «Укрзалізниця».

На минувшей неделе Роман Веприцкий в Facebook выступил против введения в компании 4-дневной рабочей недели, мотивируя это тем, что в такой кризисной мере нет необходимости, так как якобы УЗ выполняет план по доходам от грузовых перевозок.

«Я не поддерживаю решение о внеплановом переходе АО „Укрзализныця“ на 4-дневную рабочую неделю. Безусловно, я понимаю, что непростые времена в деятельности госкомпаний, бизнеса и страны в целом», — написал чиновник.

Однако, как пишет «Апостроф», это заявление Роман Веприцкий сделал, когда уже знал о планах НС отстранить его от должности из-за слабых финансовых показателей деятельности УЗ в сегменте грузоперевозок.

«Он отчитался о выполнении плана по доходам. Но чиновник умолчал, что такой низкий показатель он сам себе и установил зная, что будет уходить», — сообщает источник в комментарии «Апострофу».

Ранее «Укрзалізниця» сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.

Напомним, в середине апреля этого года Роман Веприцкий был назначен и. о. члена правления АО «Укрзалізниця», который отвечает за грузовые перевозки и доходную часть от них.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей (видео)

Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей (видео)

Ляшко рассказал, как будет работать Зеленский после госпитализации жены из-за коронавируса

Ляшко рассказал, как будет работать Зеленский после госпитализации жены из-за коронавируса

Мелания и Дональд Трамп

Мелания Трамп заставила мужа пересмотреть их брачный контракт перед переездом в Белый дом

Шахтерская каска

Шахтерские протесты в ОРДЛО: боевики начали аресты горняков, требующих зарплату

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер