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Взрыв газа в российской Казани: есть погибшие и раненные (видео)
В РФ праздничный для этой страны день завершился на трагической ноте: в наземном газохранилище в городе Казань взорвался сжиженный газ.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Сжиженный газ взорвался в стационарном хранилище на улице Северо-Западная в Казани. Пострадали три человека, один погиб», — сказал источник.
Емкость хранилища 1000 куб. м.
По данным собеседника агентства, происшествие произошло на улице Северо-Западная. В результате один человек погиб, еще три пострадали. Информацию подтверждает источник РИА Новости в экстренных службах. В пресс-службе МЧС России сообщили о четырех пострадавших.
На данный момент спасатели пытаются локализовать огонь. Сохраняется угроза распространения огня на остальные емкости, а также на соседние строения.
«Локализовать огонь пока не удается. Есть угроза окрестным строениям», — сказал источник.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Агентство напоминает, что 9 января взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Коми. Тогда зафиксировали разгерметизацию одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. Далее последовал взрыв, в результате которого вылилось примерно 50−70 кубометров жидкости, которая загорелась.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии из-за взрыва на крупном НПЗ были эвакуированы сотни людей.8
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