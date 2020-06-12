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Украина

Дипломатов страны-оккупанта в Украине "поздравили" с днем России (фото)

11:47 12 июня 2020
Мурал с символикой СБУ возле консульства РФ в Харькове

После появления в Харькове мурала с символикой контрразведки СБУ, который нарисовали на здании рядом с консульством РФ, еще в ряде городов возле дипучреждений появились аналогичные билборды.

«У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ», — сообщают в Службе безопасности Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России под псевдонимом «Сумрак».

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