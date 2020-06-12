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Дипломатов страны-оккупанта в Украине "поздравили" с днем России (фото)
После появления в Харькове мурала с символикой контрразведки СБУ, который нарисовали на здании рядом с консульством РФ, еще в ряде городов возле дипучреждений появились аналогичные билборды.
«У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ», — сообщают в Службе безопасности Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России под псевдонимом «Сумрак».170
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