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Злочевский и Burisma Group открестились от 6 млн долларов
Президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого, озвученные на совместной пресс-конференции, о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства.
В частности, компания заявила, что ни Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
В Burisma Group считают дело о 6 млн долларов спецоперацией и провокацией
В компании подчеркивают, что Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям, а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.
«Любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией», — говорится в заявлении на сайте компании.143
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!