Венец победобесия: выпуск оккупантами в ОРДЛО памятных медяков высмеяли в сети (фото)

Украина

На временно оккупированной Россией территории Донбасса местные «власти» выпустили к 75-летию победы во Второй мировой войне две серии памятных монет — «Командиры великой победы» и «Города-герои». Об этом сообщают СМИ оккупантов. Ранее, напомним, в Донецке выпустили монету в честь убитого главаря боевиков Александра Захарченко.

Серию «Командиры великой победы» составили «дензнаки», посвященные таким «великим полководцам», как Сталин, Жуков, Малиновский, а также — ряду военачальников, которые принимали участие в освобождении Донецка в 1943 году.

Вторая серия монет посвящена в основном российским «городам-героям» — Туле, Новороссийску, Смоленску, Мурманску. Но есть там и монеты, посвященные столице Беларуси Минску и украинским городам — Керчи и (что интересно) Киеву.

Выпуск монет, изготовленных, согласно описанию, «из сплава на основе меди», тут же подвергся насмешкам в сети, потому что продавать эти медные «гроши» боевики планируют по цене немалой: одна монета с изображением города-героя обойдется коллекционеру в 500 рублей (191 грн), с советским командиром — в 600 рублей (229 грн), а весь комплект командиров, помещенных в книгу-альбом, — в 3200 рублей (1227 грн).

«Пенсии 4 тысячи рублей, а медяки по 3,2 тысячи. Нормально! Лучше бы пенсионерам бесплатный проезд, хотя бы в электротранспорте, вернули!»

«Да, что вы паритесь? Читать не умеете? Написано же: „Тираж — до 50 экземпляров каждый. К памятному знаку прилагается свой номерной сертификат“. Вот Пушилин их все себе и скупит! Это для него сделали»

«А подороже не могли сделать?!»

«А что, с Моторолой и Гиви разве нет?», — отреагировали на новшество пользователи сети.

Напомним, в ОРДЛО готовятся к проведению военного парада — разумеется, в один день со страной-оккупантом. Саму традиционную дату сакрального действа пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter