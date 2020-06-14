26.55 / 26.78 29.74 / 30.18
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Футболист «Интера» забил невероятный гол ударом с углового в полуфинале Кубка Италии (видео)

8:19 14 июня 2020
Наполи&nbsp;— Интер

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен отметился суперголом в гостевом полуфинальном матче Кубка Италии против «Наполи». Уже на 2-й минуте ответной встречи (первый матч в Милане завершился победой неаполитанцев — 1:0) датчанин вывел свою команду вперед прямым ударом с угловой отметки. Причем мяч после «шедевра» экс-футболиста «Тоттенхэма» проскользнул между ног у голкипера «Наполи» Давида Оспины.

Только вот гол 28-летнего Эриксена не помог его команде пробиться в финал турнира. На 41-й минуте Дрис Мертенс сравнял счет в поединке (бельгиец со 122 голами стал лучшим бомбардиром в истории клуба!) — 1:1, и по сумме двух встреч дальше прошла команда Дженнаро Гаттузо, недавно потерявшего родную сестру.

Соперником «Наполи» в решающем матче Кубка Италии в среду, 17 июня, на «Стадио Олимпико» в Риме станет «Ювентус», оставивший за бортом турнира за счет гола на чужом поле «Милан» (1:1 и 0:0).

Напомним, что туринцы 13 раз владели трофеем, а неаполитанцы — пять.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков забил гол-красавец за команду Сергея Реброва.

Фото ФК «Интер»

480

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северо-Крымский канал

У жителей Крыма забирают питьевую воду: раскрыт циничный план оккупантов

затопленное село

На Прикарпатье из-за сильных ливней затопило село: фото и видео последствий

Катющева

Пропавшую участницу ультрамарафона нашли на берегу Куяльника (фото)

номер «Дизель-шоу»

«Квартал 95» обвинили в воровстве шуток: мнения в сети разделились (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер