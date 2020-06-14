Футболист «Интера» забил невероятный гол ударом с углового в полуфинале Кубка Италии (видео)

Спорт

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен отметился суперголом в гостевом полуфинальном матче Кубка Италии против «Наполи». Уже на 2-й минуте ответной встречи (первый матч в Милане завершился победой неаполитанцев — 1:0) датчанин вывел свою команду вперед прямым ударом с угловой отметки. Причем мяч после «шедевра» экс-футболиста «Тоттенхэма» проскользнул между ног у голкипера «Наполи» Давида Оспины.

Только вот гол 28-летнего Эриксена не помог его команде пробиться в финал турнира. На 41-й минуте Дрис Мертенс сравнял счет в поединке (бельгиец со 122 голами стал лучшим бомбардиром в истории клуба!) — 1:1, и по сумме двух встреч дальше прошла команда Дженнаро Гаттузо, недавно потерявшего родную сестру.

Соперником «Наполи» в решающем матче Кубка Италии в среду, 17 июня, на «Стадио Олимпико» в Риме станет «Ювентус», оставивший за бортом турнира за счет гола на чужом поле «Милан» (1:1 и 0:0).

Напомним, что туринцы 13 раз владели трофеем, а неаполитанцы — пять.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский легионер «Ференцвароша» Александр Зубков забил гол-красавец за команду Сергея Реброва.

Фото ФК «Интер»

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