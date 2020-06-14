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Украина

Шестая годовщина трагедии Ил-76 в небе над Луганском: в Украине чтят память погибших десантников и членов экипажа

12:05 14 июня 2020
военные

В Украине 14 июня вспоминают погибших 6 лет назад десантников и членов экипажа военного самолета Ил-76, который пророссийские боевики сбили под Луганском.

«Светлая память воинам, погибшим в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!», — написал президент Владимир Зеленский в Facebook.

«Мы не должны останавливаться и опускать руки! Мы не должны во-первых предать их! Вечная память Вам, побратимы! Соболезнования семьям, близким и родным… Помним …», — такой пост оставил в соцсети офицер Анатолий Штефан.

Напомним, в авиакатастрофе погибли 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа — военнослужащих 25-й гвардейской военно-транспортной авиабригады из Мелитополя.

«Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала антитеррористической операции и Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Вечная память и слава погибшим сыновьям Украины!», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ, который опубликовал имена всех погибших.

А также фото бойцов перед вылетом.

Эксклюзивное интервью с экс-начальником штаба АТО генерал-майором Виктором Назаровым, на которого возложили ответственность за гибель десантников и летчиков, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Генерал Назаров: Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».

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Шестая годовщина трагедии Ил-76 в небе над Луганском: в Украине чтят память погибших десантников и членов экипажа

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