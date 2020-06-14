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Жители ОРДЛО снова остались без связи Vodafone
На оккупированной части Донецкой области в очередной раз не работает связь мобильного оператора Vodafone. Отметим, в ОРЛО связи Vodafone нет еще с прошлых выходных.
Так называемые «власти ДНР» подтвердили факт отсутствия связи и сообщили о повреждении на телекоммуникационной сети Vodafone, передает «Остров».
Напомним, в 2014 году боевики «ДНР» и «ЛНР» разграбили оборудование всех украинских мобильных операторов, кроме Vodafone. В Донецке на базе «отжатого» «Киевстара» они создали местную связь «Феникс», которая работает только в пределах оккупированных территорий и то с большими перебоями. В Луганске населению навязали «Лугаком».
Необходимость заставила жителей оккупированной части Донецкой области покупать стартовые пакеты «Феникса», а «руководство» так называемого «министерства связи ДНР» обогатилось на этом. Позже «министр» и его «соратники» сбежали со своими семьями в Россию.799
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