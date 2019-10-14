С оккупированного Донбасса сбежали три «управленца», включая «министра связи» (фото)

Украина

В ОРДО сняли «министра связи». Об этом сообщают все паблики оккупантов. «Указ № 303» главарь донецких боевиков Денис Пушилин подписал еще 11 октября, однако обнародован он был только сегодня, 14 октября. Причину отстранения Виктора Яценко (на фото) от должности Пушилин не озвучивает.

Накануне издания «указа» на одном из блогерских каналов террористов «ДНР» в соцсети Telegram появилась информация о том, что «министр связи ДНР» Виктор Яценко, а также связанные с ним еще два «руководителя» бежали из ОРДО и вывезли свои семьи. Речь идет о директоре IT-компании «госпредприятия» «Астелит» Виктор Гущин и директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

«2 октября Неудачин присутствовал на открытии юбилейного 50-го отделения почты в Донецке. А вот 7 октября на вводе в обращение юбилейного конверта — уже нет. Да, собственно, и не нужно уже. На этих мероприятиях присутствовала его зам Людмила Храмцова, директор центрального почтового сервиса в г. Горловка. Собственно, она и стала новым директором «Почты Донбасса»…

Мы должны понимать, что массовый исход с территории лиц такого уровня не мог проходить просто так, без согласования. А согласования не было! И кто это допустил — должен ответить. Общественность требует наказать тех, кто допустил возможность беспрепятственного бегства воров за границу!", — написал безымянный блогер в социальной сети еще 10 октября.

По информации этого же осведомленного блогера, Яценко накануне выехал вместе с семьей якобы в отпуск на территорию России и не вернулся. Его примеру последовали Неудачин и Гущин: «Также сбежала группа лиц, приближенных к телу Виктору Яценко, и имевшая с ним гешефт, как мы понимаем, не совсем законный», — написал блогер.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что Яценко заработал себе репутацию вора даже в среде управленцев и предпринимателей на оккупированной территории. Еще полтора года назад оппоненты Яценко заявили том, что единственный все еще работающий в ОРДО украинский мобильный оператор был отключен по приказу Яценко. А на «отжатом» оборудовании других украинских операторов была создана система «мобильной связи» в ОРДО — «Феникс». На продаже sim-карт стабильно плохо работающего «Феникса» и вынужденном переходе пользователей на тех провайдеров интернета, которым главари так называемой «республики» разрешили работать в оккупации, Яценко и Гущин явно и имели свой гешефт.

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