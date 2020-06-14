Спорт

Не гол, а шедевр: футболист-акробат забил победный мяч в чемпионате Беларуси (видео)

Настоящим украшением поединка очередного тура чемпионата Беларуси, который несколько отошел в тень после возобновления состязаний в Германии, Италии и Испании, стал гол-красавец, забитый форвардом минского «Динамо» Евгением Шикавкой.

На 36-й минуте домашней встречи со «Славией» из Мозыря 27-летний подопечный известного по работе в Украине тренера Леонида Кучука фантастически извернулся в воздухе и ударом «ножницами» с 16 метров забил победный мяч — 1:0.

Отметим, что успех позволил минскому «Динамо» с 19 очками подняться на седьмое место в таблице. У лидера — БАТЭ — 26 пунктов и игра в запасе. Вторую позицию с 24 баллами (и матчем в запасе) занимает «Шахтер» украинского тренера Юрия Вернидуба, третье — брестское «Динамо» (22 очка), цвета которого защищают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Интера» Кристиан Эриксен забил гол-красавец в полуфинале Кубка Италии.

Фото ФК «Динамо» (Минск)

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