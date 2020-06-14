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Ждем новой вспышки COVID-19: в сети показали фото ажиотажа на пляже в Харькове
Харьков и область пока что не входят в число регионов со стремительно растущей заболеваемостью COVID-19. Тем не менее, все может измениться после нескольких жарких дней и выезда харьковчан к зонам отдыха у воды. Фото из Журавлевского гидропарка в Харькове демонстрируют, что про медицинские карантинные рекомендации жители благополучно забыли.
Желающих отдохнуть на пляже собралось столько, что в толпе при всем желании не удалось бы соблюсти рекомендованную врачами полутораметровую дистанцию.
Такие же толпы наблюдались и в других местах отдыха.
Харьковчане признают, что с подобным отношением шансы преодолеть пандемию стремятся к нулю.
Напомним, жители Киева также легкомысленно отнеслись к карантину и, не дожидаясь разрешений и выдачи санитарных паспортов, открыли купальный сезон в Гидропарке и у озер в городской черте.
Фото Харьков 1654/Facebook517
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