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Опасения активистов подтвердились: Мангера не повезут в суд по делу Гандзюк
Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, не будет принудительно доставлен в суд. Прибывшие в больницу полицейские составили акт, что привести подследственного силой не могут. Вопрос о присутствии Мангера в суде будет решаться на следующей неделе.
Мангер 13 июня обратился в Херсонский кардиодиспансер и был помещен в реанимационное отделение. 14 июня в больницу пришли полицейские, им Мангер сообщил, что физически не в состоянии явиться на судебное заседание.
«Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью», — приводит Укринформ заявление адвоката Дмитрия Ильченко.
Заседание суда состоится утром в понедельник, 15 июня. Там будет заслушан отчет полицейских. Скорее всего, суд отложит рассмотрение дела до выздоровления Мангера. Врачи надеются, что пациент станет транспортабельным через неделю и в сопровождении медсестры сможет прибыть на слушания.
Напомним, 12 июня суд дал разрешение на принудительный привод Мангера. На следующий день автомобиль главы Херсонского обласовета был замечен у областного кардиодиспансера. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» предполагали, что Мангер сошлется на болезнь и останется в медучреждении.
По делу об убийстве Екатерины Гандзюк осуждены пятеро человек: организатор нападения и четверо исполнителей. Продолжается следствие по Алексею Левину, экстрадированному из Болгарии. Его и Владислава Мангера подозревают в соучастии и организации преступления.
Фото Владислав Мангер/Facebook54
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