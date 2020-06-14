Нардеп Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии «Слуга народа»

Украина

Народный депутат Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии «Слуга народа». В Киевский городской совет политсилы вошли так же депутаты Александр Ткаченко, Богдан Яременко и другие. Такое заявление сделала сегодня, 14 июня, пресс-служба партии «Слуга народа».

«Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!» — заявил Тищенко.

Решение о его назначении приняли во время конференции городского партийного центра. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

Сообщается, что членами городского совета партийной организации Киева стали такие депутаты «Слуги народа»:

Александр Ткаченко

Андрей Холодов

Анна Бондарь

Марьяна Безуглая

Людмила Буймистер

Роман Грищук

Дмитрий Гурин

Артем Дубнов

Леся Забуранна

Максим Перебийнис

Анна Пуртова

Сергей Швец

Богдан Яременко

Александр Юрченко

Напомним, в середине мая первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, курирующий региональную политику, в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в партии «Слуга народа» планируют выдвинуть «сильного кандидата"на пост мэра Киева, однако им не станет ни Николай Тищенко, ни Александр Ткаченко, хотя они и «в пуле кандидатов».

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