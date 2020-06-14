До последнего вздоха защищал Украину: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Украина

30-я бригада ВСУ имени князя Константина Острожского назвала имя бойца, погибшего на Донбассе 13 июня. В тот день был смертельно ранен прапорщик Леонид Добрянский с позывным «Старый». Боец был командиром отделения разведроты. Выполняя боевое задание, воин получил минно-взрывную травму, не совместимую с жизнью.

В июле Добрянскому могло бы исполниться 46 лет. Тогда же должен был закончиться его пятилетний контракт. Побратимы по 30 омбр говорят, что Леонид мечтал вернуться домой, отпраздновать свадьбу единственной дочери и вернуться назад на военную службу.

Добрянский был родом из Житомирской области, а потом семья переехала в Киев. До войны Леонид работал на авиазаводе «Антонов». Когда начались боевые действия на Донбассе в 2014 году, военный присоединился к 72 омбр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске Добрянский был контужен, после лечения снова вернулся на фронт. Осенью 2015 года Добрянский вступил в ряды 30-й бригады и вместе с ней прошел боевой путь во многих горячих точках.

«Опытный, смелый, ему доверяли и уважали как командиры, так и боевые побратимы, на него можно было положиться, один из лучших бойцов. Он никогда не отказывал в помощи. Заботился обо всех, даже находясь в отпуске, Леонид всегда сдавал кровь в госпитале для раненых побратимов. Он до последнего вздоха защищал Родину и отдал жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск», — говорят в 30-й омбр.

Напомним, на Донбассе защитники Украины вывели из строя 16 боевиков. Россия тем временем продолжает переброску на оккупированную территорию оружия и боеприпасов.

Фото Olena Berdan-Protsenko/Facebook, 30brigade/Facebook

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