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«Шахтер» после свадьбы бразильца Тете обыграл «Колос»: видео гола, фото невесты
В воскресенье, 14 июня, поединком на столичном «Олимпийском» продолжилась программа 26-го тура украинской премьер-лиги, которая по-прежнему проходит с целым рядом ограничений.
Чемпионат Украины. 26-й тур
14 июня (воскресенье)
«Колос» (Коваливка) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 48).
«Шахтер»: Трубин, Додо (Болбат, 78), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 84), Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61), Мораес (Фернандо, 78).
В матче первого круга с «Шахтером» новичок элитного дивизиона «Колос» в октябре прошлого года потерпел пока самое крупное свое поражение в УПЛ (0:6), хотя в поединке второго круга коллектив из села в Киевской области дал бой чемпиону, пусть и снова уступил (3:4).
Похоже, не питали иллюзий поклонники команды Руслана Костышина, проигравшей пять последних встреч премьер-лиги, и на сей раз. Как ни крути, а класс игроков без пяти минут чемпиона Украины куда выше. О чем говорить, если Жуниор Мораес (18 мячей) и Марлос (13) на двоих забили в текущем чемпионате больше, чем все игроки «Колоса» (27). Да и общая стоимость состава «Шахтера» дороже футболистов «Колоса» почти в 18 (!) раз (124,83 млн евро против 7,03 млн).
Хотя команда из Коваливки в любом случае (как шестая команда УПЛ) после завершения регулярного чемпионата примет участие в плей-офф за право стартовать в Лиге Европы.
В матче на главной спортивной арене страны наставник «Шахтера» Луиш Каштру, отметивший накануне год работы в клубе, не мог рассчитывать на защитника Исмаили (бразилец на одной из тренировок получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на полгода). Зато португалец доверил место в «основе» молодому голкиперу Трубину, бразильцу Сиприано и Коноплянке.
Кстати, на предматчевую разминку игроки «Шахтера» футболисты «Шахтера» вышли со словами поддержки в адрес Исмаили.
До перерыва подопечные Каштру существенно превосходили соперника во владении мячом. Но с командной скоростью у «оранжево-черных» были явные проблемы. И поэтому опасные моменты у ворот Волынца возникали редко. Более того, в первом тайме «Колос» даже превзошел именитого оппонента по ударам в створ ворот — 2:1.
Куда живее дончане начали второй тайм, и уже на 48-й минуте оказавшийся после паса Марлоса с глазу на глаз с голкипером лучший бомбардир УПЛ Мораес технично забил свой 19-й мяч в сезоне.
1:0 Мораес (48-я мин.)
Вскоре на «Олимпийский» обрушился ливень, и в игре на встречных курсах у «Колоса», в составе которого дебютировал сенегалец Данфа, был шанс сравнять счет. Но в одном из эпизодов Трубин блестяще среагировал на «пушку» Богданова. В итоге все завершилось минимальной победой дончан, которые уже в следующем туре могут оформить четвертый подряд и 13-й в истории титул чемпиона Украины.
Кстати, в «Шахтере» стало еще одним холостяком меньше. 20-летний бразилец Тете женился на украинской девушке. О точной дате бракосочетания и месте, где оно состоялось, футболист не сообщил. Однако в своем Instagram соответствующие фото с торжества Тете опубликовал за день до игры с «Колосом», выбрав локацией Киев.
«Этот день был потрясающим с самым удивительным человеком, которого я люблю», — подписал снимок бразильский футболист.
13 июня (суббота)
«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Юрченко, 54, с пенальти — Буяльский, 71, де Пена, 75, Цыганков, 90+6). На 84-й минуте удален Цвек («Заря»).
«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Топалов, 74 — Якубу, 59). На 90+5-й минуте удален Пердута («Ворскла»).
«Олимпик» (Донецк) — «Львов» — 2:0 (Тейшейра, 53, 84).
Положение команд:
1--6-е места
1. «Шахтер» — 68 очков (26 матчей);
2. «Динамо» — 52 (26);
3. «Заря» — 49 (26);
4. «Десна» — 46 (25);
5. «Александрия» — 43 (25);
6. «Колос» — 26 (26);
7--12-е места
7. «Днепр-1» — 34 (25);
8. «Мариуполь» — 27 (25);
9. «Олимпик» — 23 (25);
10. «Ворскла» — 23 (25);
11. «Львов» — 22 (25);
12. «Карпаты» — 14 (23).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»), Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).
В программе 26-го тура УПЛ 14 июня запланирован также поединок «Александрия» — «Десна». Матч «Карпаты» — «Днепр-1» не состоится из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Исмаили из-за травмы колена пропустит полгода.
Фото ФК «Шахтер»19
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.