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В "Борисполе" изменили схему работы терминалов: что нужно знать пассажирам
Международный аэропорт «Борисполь» с 15 июня сконцентрирует свою работу в терминале D. Сюда переводят все пассажирские рейсы: и внутренние, и международные. Терминалы В и F пока не функционируют.
Согласно новым карантинным правилам, вход в терминал разрешен лишь при наличии электронного или бумажного билета либо посадочного талона. Встречающим и провожающим придется ожидать у входа. Исключение сделано лишь для взрослых, которые провожают самостоятельно летящих детей, и для лиц, сопровождающих пассажира с инвалидностью.
Все входящие (персонал и пассажиры) обязаны быть в масках или респираторах. На входе гражданам будут проверять температуру. Если она превышает 38 градусов, пассажиру могут отказать во входе в терминал и в посадке в самолет. Документы пассажирам придется предъявлять в открытом виде и предварительно сняв обложку.
В понедельник, 15 июня, в графике аэропорта «Борисполь» предварительно значатся 17 регулярных рейсов. Из международных направлений открыты Молдова, Беларусь, Литва, Бельгия, Нидерланды, ОАЭ, Израиль, Индия. Руководство «Борисполя» при этом предупредило, что возможны отмены перелетов. В дальнейшем в графике будут рейсы из Великобритании и стран Евросоюза, эвакуационные рейсы из Ливана и Омана.
Напомним, в Мининфраструктуры подтвердили, что украинцев с 15 июня готовы принимать в Албании, Турции, США, Великобритании. С 27 июня к этому списку добавится Тунис.
Фото airportboryspil/Facebook235
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