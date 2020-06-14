Украина

Дело о взятке в 6 млн долларов: первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей

Дело о рекордной для Украины взятки в размере 6 млн долларов закончилось отстранением от работы первого замглавы киевской налоговой Николая Ильяшенко. Он был среди лиц, попавших 12 июня в поле зрения НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Глава Государственной налоговой службы подписал приказ об отстранении Ильяшенко на время следствия. Также открыто дисциплинарное производство о возможном нарушении присяги госслужащего. В Главном управлении Государственной налоговой службы в Киеве назначена проверка.

Напомним, 12 июня НАБУ и САП задокументировали факт дачи взятки руководству антикоррупционных органов. Взятка составляла 6 млн долларов. По этому делу были задержаны трое: первый замначальника киевской налоговой, один из руководителей группы компаний, связанных с бывшим главой Минэкологии, а также бывший руководитель одного из департаментов фискальной службы, доверенное лицо бывшего министра экологии.

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