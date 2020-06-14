В Одессе скончалась член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева

Происшествия

Вечером в воскресенье, 14 июня, в реанимации Одесской областной клинической больницы умерла мастер спорта Екатерина Катющева. Та самая бегунья, которая исчезла накануне, в ходе субботних соревнований на Куяльнике, и которую после длительных поисков удалось найти.

О трагедии сообщил одесский бегун-ультрамарафонец Денис Соколов.

«К сожалению, десять минут назад (примерно в 20:30 — Авт.) Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно…», — констатировал Соколов.

Эту же печальную весть подтвердил и другой коллега-спортсмен Игорь Мишко:

«К огромнейшему сожалению, Катя не выдержала и ее с нами больше нет… Случился инсульт… Искренние соболезнования родным и близким. Пусть душа ее найдет мир и покой. Вечная память!»

В больнице никаких комментариев пока не дают.

Напомним, поиски пропавшей во время ультрамарафона Катющевой продолжались 8 часов. Спортсменку нашли в бессознательном состоянии. Оказалось, что Катющева сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи в болотистой почве, сильно переохладилась.

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