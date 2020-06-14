- 21:50 ДТП на Академгородке в Киеве: появились новые детали и фото с места аварии
- 21:39 В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут
- 21:37 В Одессе скончалась член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева
- 21:26 «Десна» вслед за «Динамо» забила «Александрии» пять мячей: видео голов матча УПЛ
- 20:59 Катастрофа Ил-76: в МВД рассказали, как Украина отомстила за погибших десантников
- 20:31 Частично виновата жара: врач объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине
- 20:05 Дело о взятке в 6 млн долларов: первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей
- 19:25 В "Борисполе" изменили схему работы терминалов: что нужно знать пассажирам
- 19:11 Петров пост: что можно и чего нельзя делать в течение месяца
- 18:56 «Шахтер» после свадьбы бразильца Тете обыграл «Колос»: видеообзор матча, фото невесты
- 18:05 Полицейскую зажало между двух авто: в Киеве произошло жуткое ДТП
- 17:44 До последнего вздоха защищал Украину: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут (видео)
В воскресенье, 14 июня, в Мумбае (бывший Бомбей) найден мертвым известный индийский актер Сушант Сингх Раджпут. Ему было всего 34 года. Полиция сообщила, что звезду Болливуда обнаружили в принадлежавшей ему квартире. Причина смерти пока не известна. Начато расследование.
Местные СМИ утверждают, Сушант покончил с собой. Официальных комментариев на эту тему на данный момент нет.
Сушант Сингх Раджпут родился 21 января 1986 года в городе Патна, штат Бихар. Карьеру в шоу-бизнесе начинал как танцор. Затем стал сниматься в сериалах. Первую большую роль получил в 2008 году в драматическом сериале «В каком краю живет мое сердце». Звездой его сделал сериал «Священные узы», который выдержал несколько сезонов и демонстрировался в Индии с июня 2009 года по октябрь 2014 года.
На большом экране Раджпут дебютировал в фильме «Три ошибки моей жизни» в 2013 году. Роль в этой драме принесла ему номинацию на престижную индийскую кинопремию Filmfare Award.
В 2016 году актер сыграл главную роль в спортивной драме «Нерассказанная история», основанной на жизни и карьере знаменитого индийского игрока в крикет Нераджа Панди. Огромной популярностью пользовался также фильм-катастрофа «Кедарнатх». Он собрал в индийском прокате более 12 миллионов долларов.
Популярность актера вышла далеко за пределы Индии. В 2019 году Раджпут получил главную роль в боевике «Драйв», который сняла американская стриминговая компания Netflix.
По некоторым данным, последние полгода актер находился в глубокой депрессии. Это и дало повод для версии о его самоубийстве. Однако, как утверждает полиция, Раджпут не оставил никакого письма или записки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве известного американского режиссера и сценариста Джона Лафии. Ему было 63 года.185
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.