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Гламур

В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут (видео)

21:39 14 июня 2020
Сушант Сингх Раджпут

В воскресенье, 14 июня, в Мумбае (бывший Бомбей) найден мертвым известный индийский актер Сушант Сингх Раджпут. Ему было всего 34 года. Полиция сообщила, что звезду Болливуда обнаружили в принадлежавшей ему квартире. Причина смерти пока не известна. Начато расследование.

Местные СМИ утверждают, Сушант покончил с собой. Официальных комментариев на эту тему на данный момент нет.

Сушант Сингх Раджпут родился 21 января 1986 года в городе Патна, штат Бихар. Карьеру в шоу-бизнесе начинал как танцор. Затем стал сниматься в сериалах. Первую большую роль получил в 2008 году в драматическом сериале «В каком краю живет мое сердце». Звездой его сделал сериал «Священные узы», который выдержал несколько сезонов и демонстрировался в Индии с июня 2009 года по октябрь 2014 года.

На большом экране Раджпут дебютировал в фильме «Три ошибки моей жизни» в 2013 году. Роль в этой драме принесла ему номинацию на престижную индийскую кинопремию Filmfare Award.

В 2016 году актер сыграл главную роль в спортивной драме «Нерассказанная история», основанной на жизни и карьере знаменитого индийского игрока в крикет Нераджа Панди. Огромной популярностью пользовался также фильм-катастрофа «Кедарнатх». Он собрал в индийском прокате более 12 миллионов долларов.

Популярность актера вышла далеко за пределы Индии. В 2019 году Раджпут получил главную роль в боевике «Драйв», который сняла американская стриминговая компания Netflix.

Кадр из фильма "Драйв"

По некоторым данным, последние полгода актер находился в глубокой депрессии. Это и дало повод для версии о его самоубийстве. Однако, как утверждает полиция, Раджпут не оставил никакого письма или записки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве известного американского режиссера и сценариста Джона Лафии. Ему было 63 года.

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В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут (видео)

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