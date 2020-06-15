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В ОАЭ создали концепт будущего города на Марсе (фото)
Идея колонизировать Марс приходится по душе не только Илону Маску: о подобных амбициях заявили и власти Объединенных Арабских Эмиратов.
Сделать это планируется в течение последующих ста лет, пишет National Geographic.
Первым шагом по направление реализации проекта стал макет будущего марсианского города, который планируется воссоздать в пустыне за пределами Дубая.
Город будет возведен на площади около 170 тысяч квадратных километров, а стоимость проекта оценивается в 130 миллионов долларов. За разработку проекта ответственно архитектурное бюро Bjarke Ingels Group.
Марсианский город будет состоять из конструкций, которые проектировщики назвали биодомами. Каждый из них будет покрыт прозрачной полиэтиленовой мембраной, с помощью которых планируется поддерживать внутри комфортную температуру и приемлемое давление. Кислород будет вырабатываться из подземного льда с помощью электричества.
По мере роста населения на Марсе биодома будут объединяться, образуя деревни и, в конечном итоге, города в форме колец. Каждый город будет функционировать на солнечной энергии, а тонкая атмосфера поможет куполам поддерживать необходимую температуру.
«Поскольку на Марсе очень мало атмосферы, теплообмен будет очень низким, а это означает, что воздух внутри куполов не будет охлаждаться так же быстро, как на Земле», — считает Якоб Ланге, один из авторов проекта.
Здания планируется построить с помощью 3D-печати с использованием марсианской почвы. Основания биодомов будут погружены на шесть метров вглубь марсианской поверхности, чтобы защитить строения от радиации и метеоров.
«В будущем на Марсе у вас будет подземная крыша в подземной пещере, похожая на аквариумы с плавающими вокруг рыбами. Водяные окна защитят жителей от радиации, позволяя свету проникать в подземные комнаты», — объясняет Ланге.
Заполненные водой световые люки присутствуют и в проекте «марсианского города» на Земле. Как отмечают авторы проекта, марсианская архитектура, более не связанная земной гравитацией, может принять совершенно новую форму.
«Сила гравитации на Марсе примерно в три раза меньше земной. Это означает, что можно сделать более тонкие колонны и более длинные пролеты структур. Марс создает совершенно новый набор правил, которым придется следовать при проектировании архитектуры», — полагают авторы проекта.
Земной аналог «марсианского города» не предполагает заполнения биодомов кислородом, а здания будут печататься с использованием пустынного песка, а не марсианской почвы. Однако в проекте все еще останутся водяные окна и возможность питания от солнечной энергии.
В «марсианском городе» разместятся учебное заведение, музей, амфитеатр и офисное помещение. О сроках начала строительства города пока не объявлено.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск предложил идею о том, как изменить условия жизни на Марсе настолько, чтобы он стал пригодным для жизни. Для этого он предлагает устроить на «Красной планете» множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа.3
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