- 04:20 Случай на границе: стадо румынских овец и баранов во главе с пастухом вторглись в Украину
- 03:45 Искусственный интеллект против диабета: в США обещают существенно облегчить жизнь диабетикам
- 03:25 В ОАЭ создали концепт будущего города на Марсе
- 02:20 "Буду хорошей мамой": беременная порнозвезда снялась обнажённой и нарвалась на критику хейтеро
- 01:57 "Плохой мальчик": порнозвезда Беркова позвала Линдеманна на «урок секса»
- 01:31 Взятка Холодницкому: суд изберет меру второму фигуранту дела утром
- 00:57 Ешь, молись, люби: священник превратил церковь в бар в знак протеста
- 00:28 Люди сутками не могут добраться домой: боевики заблокировали КПВВ "Марьинка"
- 14.06 23:56 "Филькина грамота": в МИД рассказали о "ценности" выдаваемых Россией на Донбассе паспортов
- 14.06 23:20 Пытаются все свалить на "человеческую ошибку": стала известна позиция Ирана по сбитому лайнеру МАУ
- 14.06 23:09 Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о «взятке для Холодницкого»
- 14.06 22:45 Жара ненадолго отступит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
Случай на границе: стадо румынских овец и баранов во главе с пастухом вторглись в Украину
Овцы из Румынии стали «героями» очередного инцидента, в этот раз не на море, а в горах Закарпатья.
На территории нашей страны неизвестно каким образом оказалось стадо из нескольких десятков баранов и овец, которых сопровождал пастух.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По словам пограничников, мужчина при себе не имел документов.
Первоначально пастуха заподозрили в попытке переправки через государственную границу контрабанды, но после беседы с нарушителем было выяснено, что он пересек государственную границу «случайно».
«О данном факте пограничники сообщили румынских коллег и впоследствии в порядке реадмиссии передали горе-пастуха и стадо овец пограничникам Румынии», — говорится в сообщении.
Между тем, случай с овцами в порту «Черноморск» под Одессой закончился куда более трагично: многие животные, брошенные покупателем из-за бюрократических проволочек, погибли от голода, жажды и отравления трупным ядом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о необычной роли, в которой выступили овцы во Франции: там их зачислили в среднюю школу городка Жюль-Ферри, расположенного во Французских Альпах. Дело в том, что один из местных фермеров Мишель Жирар привел в учебное заведение своих животных, чтобы спасти от закрытия несколько классов в связи с нехваткой учеников. Фермер, как положено, предъявил свидетельства о рождении овец и баранов, после чего их официально приняли в число учеников.4
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!