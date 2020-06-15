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Происшествия

Случай на границе: стадо румынских овец и баранов во главе с пастухом вторглись в Украину

4:20 15 июня 2020
Пастух

Овцы из Румынии стали «героями» очередного инцидента, в этот раз не на море, а в горах Закарпатья.

На территории нашей страны неизвестно каким образом оказалось стадо из нескольких десятков баранов и овец, которых сопровождал пастух.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, мужчина при себе не имел документов.

Первоначально пастуха заподозрили в попытке переправки через государственную границу контрабанды, но после беседы с нарушителем было выяснено, что он пересек государственную границу «случайно».

«О данном факте пограничники сообщили румынских коллег и впоследствии в порядке реадмиссии передали горе-пастуха и стадо овец пограничникам Румынии», — говорится в сообщении.

Между тем, случай с овцами в порту «Черноморск» под Одессой закончился куда более трагично: многие животные, брошенные покупателем из-за бюрократических проволочек, погибли от голода, жажды и отравления трупным ядом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о необычной роли, в которой выступили овцы во Франции: там их зачислили в среднюю школу городка Жюль-Ферри, расположенного во Французских Альпах. Дело в том, что один из местных фермеров Мишель Жирар привел в учебное заведение своих животных, чтобы спасти от закрытия несколько классов в связи с нехваткой учеников. Фермер, как положено, предъявил свидетельства о рождении овец и баранов, после чего их официально приняли в число учеников.

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