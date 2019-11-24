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Спецоперация в Черном море: ВМС Румынии привлечены к спасению тысяч овец (видео)
После крушения танкера Delfi в Черном море произошло еще одно ЧП: у берегов Румынии перевернулось шедшее под флагом островного государства Палау большое грузовое судно Queen Hind, на борту которого находилось 14 тысяч овец.
Об этом пишет BBC.
Сообщается, что трагедия произошла после того, как судно покинуло румынский порт Мидия недалеко от порта Констанца на побережье Черного моря.
На борту судна было 22 члена экипажа — граждане Сербии. Все они были спасены.
На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. В операции по спасению овец участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии
«Мы уже спасли небольшое количество [овец]. Они плавали в море», — сказала Би-би-си пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.
Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.
Пока непонятно, из-за чего судно перевернулось.
На данный момент одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.
«Он упал в море, но его очень быстро спасли», — сказала Анамария, добавив, что с остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.
Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.
Судно покинуло порт Мидия приблизительно в 12:00 по местному времени и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.
Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина — почти 85 метров, вместимость — 3785 тонн.
Ранее «ФАКТЫ"писали о гибели около 200 овец, которые в течение двух недель находились в тесном контейнере на территории порта в Черноморске.
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