Спорт

Ценой перелома: вратарь спас команду от гола и уехал на «скорой» в больницу (фото, видео)

Жуткой травмой завершился для голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры первый матч после возобновления чемпионата Турции.

Стамбульцы встречались на выезде с «Ризеспором», за который выступают три украинца (Морозюк и Гармаш вышли в стартовом составе, а Борячук провел игру на лавке запасных). В середине первого тайма, при счете 0:0, хозяева организовали опасную атаку, которую завершал ударом с близкого расстояния нападающий Шкода. Голкипер парировал мяч, после чего на большой скорости столкнулся с форвардом.

Rize maçında #muslera sakatlık anı Mejorate pronto Muslera pic.twitter.com/zvDgpZoUu0 — kâşif (@omrykn) June 14, 2020

Последствия оказались довольно плачевными для вратаря, выступающего за «Галатасарай» с 2011 года и за это время проведшего более 300 матчей за клуб, – в больнице, куда уругваец был доставлен сразу со стадиона, ему диагностировали двойной перелом стопы.

Muslera ambulansla böyle hastaneye götürüldü! pic.twitter.com/acI4F9l0ht — Fanatik (@fanatikcomtr) June 14, 2020

В итоге, партнеры Муслеры, не отойдя, видимо, от шока после увиденного, уступили со счетом 0:2 (украинцы результативными действиями за «Ризеспор» не отметились) и продолжают занимать третье место в турнирной таблице. Правда, идущий четвертым «Сивасспор» отстает всего на одно очко и имеет одну игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Динамо» Сергей Сидорчук получил рваную рану ноги после жуткого фола игрока «Зари».

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