- 08:33 Ценой перелома: вратарь спас команду от гола и уехал на «скорой» в больницу
- 08:28 Появились новые фото последствий непогоды на Буковине
- 08:02 Китаю грозит вторая волна коронавируса: Пекин предупредил о высоком риске распространения COVID-19
- 07:46 Украина возобновляет регулярные авиарейсы: новые правила полетов и расписание
- 07:13 Дожди и грозы остаются, жара спадет: синоптики огласили прогноз на ближайшие дни
- 06:46 Влаги нет: озеро Сасык-Сиваш в оккупированном Крыму раньше времени окрасилось в розовый цвет
- 05:10 Землетрясение на востоке Турции: есть раненные и погибшие
- 04:57 Полицейский чудом спас трехлетнего мальчика, выпавшего из машины
- 04:20 Случай на границе: стадо румынских овец и баранов во главе с пастухом вторглись в Украину
- 03:45 Искусственный интеллект против диабета: в США обещают существенно облегчить жизнь диабетикам
- 03:25 В ОАЭ создали концепт будущего города на Марсе
- 01:31 Взятка Холодницкому: суд определился, когда решит судьбу второго фигуранта дела
Ценой перелома: вратарь спас команду от гола и уехал на «скорой» в больницу (фото, видео)
Жуткой травмой завершился для голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры первый матч после возобновления чемпионата Турции.
Стамбульцы встречались на выезде с «Ризеспором», за который выступают три украинца (Морозюк и Гармаш вышли в стартовом составе, а Борячук провел игру на лавке запасных). В середине первого тайма, при счете 0:0, хозяева организовали опасную атаку, которую завершал ударом с близкого расстояния нападающий Шкода. Голкипер парировал мяч, после чего на большой скорости столкнулся с форвардом.
Rize maçında #muslera sakatlık anı Mejorate pronto Muslera pic.twitter.com/zvDgpZoUu0— kâşif (@omrykn) June 14, 2020
Последствия оказались довольно плачевными для вратаря, выступающего за «Галатасарай» с 2011 года и за это время проведшего более 300 матчей за клуб, – в больнице, куда уругваец был доставлен сразу со стадиона, ему диагностировали двойной перелом стопы.
Muslera ambulansla böyle hastaneye götürüldü! pic.twitter.com/acI4F9l0ht— Fanatik (@fanatikcomtr) June 14, 2020
В итоге, партнеры Муслеры, не отойдя, видимо, от шока после увиденного, уступили со счетом 0:2 (украинцы результативными действиями за «Ризеспор» не отметились) и продолжают занимать третье место в турнирной таблице. Правда, идущий четвертым «Сивасспор» отстает всего на одно очко и имеет одну игру в запасе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Динамо» Сергей Сидорчук получил рваную рану ноги после жуткого фола игрока «Зари».5
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.